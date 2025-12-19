潛水員化身聖誕老人 海生館推出愛在海洋聖誕活動
聖誕佳節即將到來，海生館特別推出期間限定「海底聖誕」主題活動，讓聖誕老人不再走煙囪，而是換上裝備化身潛水員躍入館內的大洋池及海藻森林，將於聖誕節期間以及周末，於壯闊大洋池及浪漫的海藻森林中，配合其餵食解說時段躍入魚群，與民眾互動並傳遞聖誕祝福，同時，即日起至明年 1 月 4 日全新推出的「愛在海洋聖誕節」活動，結合館內展區特色與聖誕元素，打造適合全家大小同遊的冬季必訪景點。
期間限定的「溫馨雪屋打卡牆」，以夢幻雪景結合海洋與極地元素，讓民眾在欣賞可愛企鵝及企鵝寶寶之餘，也能拍下充滿節慶感的紀念照片。即日起至 2026 年 1 月 4 日民眾只要於現場完成拍照打卡，即可於服務台兌換聖誕節限定明信片一張，為旅程留下溫馨回憶。
其他人也在看
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 129
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 183
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 137
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 16
愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹 開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回民視影音 ・ 1 天前 ・ 15
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明
高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 21
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 19 小時前 ・ 7
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。今早林口區文化一路二段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。案發菜園。（圖／林口警分局提供）警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光 更多民視新聞報導昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」民視影音 ・ 20 小時前 ・ 4
光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
涉助鮑魚大王偽造簽名！副所長疑收700萬遭聲押 妻子也列被告
「鮑魚大王」鍾文智遭法院判刑後潛逃，檢方查出他與福德派出所前副所長李俊良勾結，兩人之間有700萬元的不明金流，案件持續擴大，兩人之間的白手套遭聲押，就連李妻也被列為被告。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 5
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣
地方中心／周秉瑜 桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌 鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員
台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網
即時中心／林耿郁報導今（18）天早上，新北市林口區發生一起因種菜糾紛，竟憤而持刀行兇的案件；受害的78歲老翁身中4刀，送醫搶救仍不幸回天乏術；至於行兇的葉姓男子作案後逃逸，稍早落網遭逮，依殺人罪嫌移送法辦。今天早上，新北市林口區文化二路一段100巷底菜園內發生兇殺案：一名59歲葉姓男子，疑似與另一名78歲陳姓老翁，因種菜問題發生衝突，竟憤而持刀朝對方攻擊，造成陳男左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。後續送林口長庚醫院救治，不幸於9時25分宣告不治。警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定葉姓犯嫌作案後騎乘機車，往新莊方向逃逸，立即派員前往緝捕，經過4個小時，稍早11時許將葉姓犯嫌逮捕歸案，待釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。案發菜園。（圖／林口警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網 更多民視新聞報導林口人注意！稍早1老翁身中4刀急送醫 嫌犯在逃中快訊／高雄鳳山檳榔攤爆兇殺！疑兒在外欠債 老闆娘遭砍無生命跡象疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸
民視新聞／綜合報導殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍 找到了！彰化芬園尋獲遺骸 更多民視新聞報導受不了良心譴責! 22歲男自首"2年前徒手勒斃女子棄屍山區"自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話