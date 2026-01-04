潛水失蹤8天！澎防部上士尋獲「遺體泡爛」家人悲認屍…軍方哀痛發聲

記者陳弘逸／澎湖報導

澎湖望安水垵沙灘昨天（4日）發現一具浮屍，軍方證實死者為8天前潛水失聯的30歲澎防部何姓上士。（示意圖／PIXABAY）

澎湖望安水垵沙灘昨天（4日）發現一具浮屍，死者穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套及戴黑錶，但因遺體浸泡海中多日，嚴重腐壞；後續經警方比對並通知家屬指認，確認死者為8天前潛水失聯的30歲澎防部何姓上士，對此，軍方證實此事，並表示深表遺憾與不捨，後續將全力協助家屬後續喪葬與撫卹。

據悉，何男為現役軍人，在陸軍澎湖防衛指揮部服役，位階為上士，他休假期間，於2025年12月28日深夜11時許，獨自前往三連石滬附近潛水，未料，卻就此失蹤，僅留機車在岸邊。

軍方、海巡及消防獲報展開搜索，遲遲未有斬獲，直到昨天（4日）中午12時30分許，有民眾在望安西洞尾沙灘岸際，發現一具男性浮屍，通報警消前往協助處理遺體。

這具浮屍穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套及戴黑錶，但由於遺體泡水多日，面部已腐爛導致無法辨認。經警方比對，並連繫失聯何男的家屬，前往認屍，確認死者就是先前失蹤的何姓上士。

對此，澎防部表示，本屬失蹤何姓士官，於望安鄉水垵沙灘發現已無生命跡象；針對此一結果，本部深表遺憾與不捨。

澎防部指出，目前全力協助家屬後續喪葬與撫卹作業，並配合檢警釐清案情；另要求單位除落實官兵心緒關懷與家屬慰助，同時應加強提醒假日從事戶外活動相關安全事項及風險管控。

