潛水失蹤8天！澎防部上士找到了 望安沙灘驚見遺體…家屬悲慟確認身分

澎湖縣馬公市山水三連石滬去年12月28日發生意外，一名澎防部30歲何姓上士傍晚出海潛水卻失聯，岸邊只剩下機車，警消連日出動巡防艇、多名人員搜索岸際皆無果。沒想到失蹤8天之後，今天（1／4）中午最新消息傳出，望安西洞尾沙灘岸際尋獲一具遺體，家屬確認身分後，悲痛將何姓上士遺體帶回。

據了解，30歲何姓男子為現役軍人，澎湖防衛指揮部服役中，去年12月28日深夜11時許，何男休假期間出海潛水後失蹤，且機車仍留在岸邊，海巡獲報後展開搜索，軍方也同步投入搜救。

今日中午12點半左右，民眾報案，望安西洞尾沙灘岸際發現有1男性遺體卡在岸邊載浮載沉，後續岸巡人員前往協助將遺體搬運上岸。

該男性遺體穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套及戴黑錶，但遺體泡水多日，面部已腐爛導致無法辨認。

為確認身分，警方通知何男家屬，家屬搭船抵達望安認屍，經確認為濳水失蹤的何姓男子，家屬當場痛哭失聲，後續也將何男遺體帶回。

