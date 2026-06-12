潛水淨灘 東華大學守護海洋實踐永續目標

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學生行前訓練潛水能力

守護海洋，國立東華大學洄瀾學院體育中心除輔導學生考取潛水證照，也帶領師生前往花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域「潛水淨灘」，成功完成水下約300mX200m範圍的珊瑚礁體檢與外來物清理工作。

本次活動有四十多位具備潛水專長的東華大學學生與二十多位花蓮縣體育會潛水委員會的專業潛水教練，齊聚石梯坪「環保大作戰」。東華大學體育中心副主任朱文正老師表示，活動採取陸地潮間帶與海底齊頭並進的方式。

學生們發現，在石梯坪岸上與涼亭附近，散落著許多大型廢棄木頭、竹子及煙蒂、寶特瓶等垃圾，若不及時清除，一旦遭逢颱風或大浪侵襲，將會被全部掃入海中，對海洋生態造成更嚴重的二次污染，並對脆弱的珊瑚礁構成巨大威脅。

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與此同時，「海底重裝潛水淨海組」則潛入深海，展開難度較高的海中垃圾清除與剪除漁線漁網作業。共清運出大量的海中寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、外帶免洗餐具、打火機及釣魚鉛錘等，並拆解纏繞在珊瑚礁上的魚線與魚鉤，成功完成水下約300mX200m範圍的珊瑚礁體檢與外來物清理工作。

東華大學體育中心強調，海洋是人類與地球最珍貴的資源，保護海洋生態刻不容緩。未來學校也將持續規劃更多環保行動，期盼能喚起社會大眾對環保愛地球的重視。