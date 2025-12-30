潛水衣之父薛丕拱辭世享耆壽97歲 從雨衣起家到全球市占65％潛水衣霸主

薛長興集團創辦人薛丕拱辭世，享耆壽97歲，該集團為全球最大潛水衣供應商，產品市占率達65%。（圖／翻攝自薛長興集團官網）

全球潛水衣製造領導品牌，薛長興集團創辦人薛丕拱，於2025年12月30日上午在宜蘭家中安詳辭世，享耆壽97歲。薛老先生在家人陪伴下走完人生最後一程，消息傳出後，地方與產業界皆表達深切哀悼。

1930年出生的薛丕拱，1968年於宜蘭創立薛長興企業，當時以雨衣製造起家，之後因應產業變遷，積極投入水類運動防寒衣市場，逐步將產品線拓展至潛水衣、潛水鞋、救生衣、浮水背心等多元領域，成功帶領企業走向國際舞台。

目前，薛長興集團已成為全球最大的潛水衣製造商，潛水衣系列產品全球市占率高達65％，在全球四個國家設有八座生產基地，員工總數逾1萬5千人，是台灣企業國際化的代表典範之一。

廣告 廣告

隨著企業規模逐漸擴展，薛丕拱早年即著手進行經營交棒，由自己轉任總裁，兒子薛敏誠擔任董事長，孫子薛恒興出任總經理，三代分工合作，穩健推動集團持續成長。

儘管事業成功，薛丕拱始終不忘宜蘭故鄉。他長期關注地方建設與公益事務，並透過慈善基金會支持清寒助學與急難救助。2023年，由薛長興集團捐資7730萬元興建的「羅東運動公園薛長興全齡風雨樂活館」正式啟用，為地方居民提供完善運動空間，充分展現企業回饋精神。

薛丕拱一生堅守產業、回饋社會，從宜蘭出發，將台灣製造推上國際舞台，也為地方留下深刻印記。他的辭世，不僅是家族與集團的重大哀慟，更讓產業界失去一位深具遠見與實踐精神的企業典範。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命

曹西平曾放話「錢不讓姓曹的碰」想將遺產全給乾兒子！ 律師嘆：沒那麼簡單

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平