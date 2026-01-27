潛航測試在即 海鯤號完成關鍵系統測試

海鯤號駛出高雄港，進行聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項核心測試項目皆符合預期。(台船公司)

國造潛艦專案取得關鍵進展！台灣國際造船公司（台船）昨26日晚間證實，海鯤號（SS-711）已順利完成「淺水潛航前置海上測試」，包括聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項核心測試項目皆符合預期。台船表示，後續將在確認全艦達到潛航安全條件後，按既定計畫展開正式的「淺水潛航」海上測試（SAT）。





台船在新聞稿中指出，本次測試旨在驗證潛艦進入水下環境前的各項前置系統性能。海鯤號在海軍監造團隊與國外原廠技術協助下，已成功完成音響偵測（聲納）、動力輸出（推進系統）以及水下航行測速（計程儀）的實測，相關數據將納入「潛航安全評估」的重要參據。

台船強調，目前全艦正持續進行系統性的水下功能、性能測試與驗收。為確保水下作業萬無一失，台船與海軍採取最嚴謹的標準，必須在各項指標均達標並通過安全性評估後，才會啟動下一個階段的淺水潛航。





海鯤號作為台灣首艘自主研發的柴電潛艦，其測試進度深受國際關注。隨著前置海上測試圓滿達成，意味著國造潛艦距離具備完整作戰能力（IOC）的目標又向前邁進了一大步，對於建構台灣不對稱戰力具有指標性意義。