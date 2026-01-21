潛航測試「快了」！海鯤潛艦今午移泊高雄港91號碼頭

國造潛艦首艘原型艦海鯤號（舷號711）2026.1.21由乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，為出海潛航測試進行最後準備。圖片民視新聞提供



國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號於去年（2025）11月28日第5度出海完成浮航測試之後，12月5日起由台船公司安排進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。至今已有54天未出現在國人眼前，今天終於移出台船乾塢，在今天下午移往高雄港第91號碼頭，據了解即將進行出海潛航測試前最後準備。民進黨立委、立院國防委員會召委也對網友敲碗出海潛航測試回應表示「快了」。

去年11月底完成所有浮航測試項目的國造潛艦首艘原型艦海鯤艦，何時進行潛航測試另外界高度關注。為了進行最妥善的準備與安全的要求，台船公司在去年12/05起安排海鯤潛艦進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。這也是海鯤潛艦在進行下一階段「潛航測試」、下潛至海面下的必要安全檢查。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供

而今天台船乾塢已可看見海鯤號的身影，據了解即將在今天下午移泊至高雄港第91號碼頭，進行潛航測試前的最後準備。據了解，近日就會出海執行首度的潛航測試，首階段目標深度為50公尺。

