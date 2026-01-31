潛艇下潛50公尺算什麼？潛水「過來人」駁質疑

國造潛艦原型艦「海鯤號」29 日完成首次潛航測試，並達成預定下潛 50 公尺的階段性目標。 圖：翻攝台船官網

[Newtalk新聞] 國造潛艦原型艦「海鯤號」29 日完成首次潛航測試，並達成預定下潛 50 公尺的階段性目標。民眾黨團總召黃國昌 30 日質疑，海鯤號造價高達數百億元，卻僅完成 50 公尺潛航測試，他直言，花了納稅人幾百億，他說，過去質詢時提到過，日本同級的潛艦只花 150 億，海鯤號花 500 億搞到今天這種表現，對得起國人嗎？「該給的錢，台灣人民什麼時候少給過啊？認真一點。」對此，數位創作者 Fred Jame 在臉書發布貼文指出，潛艦測試不一定會 100% 成功，甚至無法排除出狀況的可能，但這就是測試的目的；不懂這些道理就亂批的人是笨（我不要求你造潛艦，自己帶個「密封」保鮮盒去下個 50 公尺就好），懂了還亂批的人就是壞。

廣告 廣告

Fred Jame 指出，下潛 50 公尺是沒什麼，只要慢慢下去，你的身體幾乎不會感覺到異樣，但其實它正在承受 6 個大氣壓力；如果你是背氣瓶下去，正常狀況下你只能待個 10 分鐘不到，而且上來時（速度不能比氣泡快！）還得在淺水區停留減壓至少 3-5 分鐘，否則就可能會七孔流血進醫院躺壓力艙。

雖然對於受過訓練、而且運氣好的人來說，下潛 50 公尺確實不算什麼，但能這樣做的人，對大海都會保持著一份敬畏（所以必須加上「運氣好」這個條件），不會輕易講出「算什麼」這種話。

Fred Jame 認為，至於說「魚都下得去算什麼」，那不是廢話嗎？水裡是魚的家，而且有些魚生活的地方遠超過一般作戰潛艦能抵達的深度，拿一個籠統的「魚」來比，就像拿魚跟人比走路一樣，牛頭馬嘴。

Fred Jame 舉一個潛水小故事。潛水 3 公尺夠簡單了吧？當年有位潛友帶著一台正夯的 5D2 相機，裝在一個差不多相機兩倍價格的防水殼裡一起下潛；結果剛下到 3 公尺深的地方，就發現那微弱的水壓開始從縫隙裡往裡面狂噴海水。雖然深度只有 3 公尺，但要回水面已經來不及了。

最後相機報廢（泡過淡水的還有機會，泡海水的沒救）、貴貴的殼子也因為有不良紀錄很難轉賣；實際的原因不明，但有可能只是關蓋的時候夾了一根頭髮（不誇張，都發生過）。

Fred Jame 說明，所以，造一艘千噸以上、裡面幾十個人以上、能生活、能作戰、能偵測的潛艦，對任何國家來說都不容易。所以你就知道，在一二次大戰時，沒有現代科技就能造作戰潛艦的國家有多強。

這些國家除了英美德，也包括日本在內。日本第一艘自製潛艦在 1906 年出廠，比台灣整整早了 120 年（那時候中華民國都還沒成立）；有人說台灣國防預算可以買幾艘日本大鯨級云云，大鯨級是日本 120 年技術的後裔，能買得到我也想買啊。

Fred Jame換個角度說，如果台灣能造出至少某些方面媲美大鯨級的潛艦，也可以說我們只花了 10 年時間，就追上了 120 年的落後（台灣 1960 年代也造過 40 噸、潛不深的小潛艇，但不算成功，怎麼沒去笑一下？關鍵字「武昌計畫」）。

Fred Jame 指出，在開發任何系統的時候，本來就是由近而遠；我不相信有人會先測潛300公尺，再慢慢往回測到50公尺。如果可能有「夾到頭髮」之類的狀況，當然盡可能在淺水區解決、再測一次，沒問題再往下。

同樣的，任何新系統的開發過程都可能失敗，先進國家原型戰機試飛多的是機毀人亡的意外，但發展還是會繼續；潛艦也是一樣，所以才需要縝密、不操之過急的測試，並且及早修正任何可能的問題（不是「能下去就沒問題」），最後才能成為有作用、狀況可控管、而且有戰力的系統。

Fred Jame表示，潛艦測試不一定會 100% 成功，甚至無法排除出狀況的可能，但這就是測試的目的；不懂這些道理就亂批的人是笨（我不要求你造潛艦，自己帶個「密封」保鮮盒去下個 50 公尺就好），懂了還亂批的人就是壞。希望測試平安、順利形成戰力、後續艦也都成功服役。海鯤加油。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

海鯤號浮起來了！要給錢了嗎？徐巧芯最新回應

學妹陳情怒喊「買不起台北房子」！柯文哲搔頭、黃國昌秒閃一旁