潛艦使用柴油主機及電瓶有何差異？《鏡報》告訴你

潛艦使用柴油主機及電瓶均有其用途。（資料照片／台船提供）

海鯤號潛艦引擎是屬於柴電動力，是直接燃燒柴油產生動力，並同時經由發電機將動能轉為電能為潛艦所預置好的電池充電，但柴油引擎需要在水面以上，或是水面以下在通氣管深度位置進行運作及發電，而使用電瓶所輸出的動力，則續航力有限。

潛艦退役官員指出，以海軍劍龍級潛艦海龍、海航為例，這兩艘均是標準的柴油潛艦，因此它們在水面航行時，使用柴油主機和使用電池電力航行存在著根本的差異，主要體現在動力來源、續航力、速度和隱蔽性方面。

退役官員說，在水面航行使用柴油主機的續航力，完全看潛艦攜帶多水燃油，所以跑個幾千浬不成問題；但使用電力航行時則看蓄電力的多少而定，如果加大速度航行則電力耗損快，在電力耗盡時則必需啟動柴油主機進行充電。

至於隱蔽性方面則是潛艦最重要的功效，退役官員進一步指出，柴油潛艦在水面航行時主要依靠柴油發動機實現遠航和充電，而電池則是被保留作為水下隱蔽作戰時的關鍵動力來源。

退役官員並進一步指出，潛艦在執行伏擊作戰任務時，一定是使用電池動力，避免被敵方所偵測，但因為電力使用時間很短，艦長在執行魚雷發射前，都一定要把逃跑路線規劃好，甚至萬一發生電力不足時要去那個區域隱藏都要規畫好，否則一擊不中反被獵殺，潛艦電池中的一點點電力都是保命神符。



