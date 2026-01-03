潛艦出身元旦晉任中將 趙建國接掌國軍機敏單位電展室

就在解放軍發動「正義使命2025」演習尾聲，賴清德總統於2025年12月31日主持民國115年1月份將官晉任授階典禮，其中唯一的新科中將趙建國受到外界矚目。軍方人士指出，趙建國為海軍潛艦軍官出身，此次晉升中將後接掌國軍最神祕的情報單位電訊發展室，肩負電子訊號情報監控的重責大任。

趙建國。(圖/總統府)

據《自由時報》報導，電展室為國軍重要情報單位之一，主管電子訊號情報的監聽、監控、截收及破譯工作，與軍事情報局以人為情報為主的業務性質不同。由於情報管道包涵衛星、電偵、截情等特殊管道，業務十分機敏，僅有部分經費編在國防部年度公開預算中，主要預算仍列為機密預算。該單位有許多營區，其中1個位於新北市林口，相當低調神祕。

廣告 廣告

海軍官校80年班畢業的趙建國，2016年7月晉任少將，當時擔任國軍唯一潛艦部隊的第256戰隊戰隊長，並歷任海龍號（793號）潛艦艦長、參謀總長室參謀主任、國防大學海軍學院院長、國防部整合評估司副司長等職，至1月1日晉任海軍中將，少將歷練達9年半，已到少將晉任停年的極限。

趙建國曾任海龍號潛艦艦長。(圖/截自海軍臉書)

軍方人士分析，面對大陸強大軍事威逼，國軍必須掌握更全面的情報訊息。在軍情局傳統的人為情報能量持續萎縮下，對大陸軍事動態各項電子訊號情報的掌握及解析，就是電展室的重要工作目標。

電展室不僅要與美國、日本等友邦密切合作分享，各式衛星與電偵設備的更新更是必然趨勢。趙建國應會延續前任電展室主任郭治國中將任內的工作計畫，讓電展室的戰力及能量更加強大。

軍方人士特別提到，自製潛艦海鯤號（711號）的測試任務仍在進行中，下一階段就是關鍵的潛航測試。面對各界以放大鏡檢視海鯤號的測試過程，潛艦部隊官兵承受相當大的壓力。曾任第256潛艦戰隊長的趙建國能晉任中將，具有鼓舞全體潛艦部隊及官兵士氣的重要意義。

延伸閱讀

柯文哲Long Stay嘉義喊當張啓楷選市長操盤手！藍綠反應曝光

震撼嘉義！柯文哲Long Stay為張啓楷操盤2026

看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德