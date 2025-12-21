潛艦商源為營業秘密及國防機密 台船籲請媒體善盡保護國防機密之責

台灣國際造船股份有限公司針對今（廿一）日某媒體有關「海鯤軍艦」報導，提出嚴正澄清。

台船公司今(廿一)日說明，一、該媒體揭露「國造潛艦廠家資訊」部分，涉及台船公司所應保護商源範圍，屬商業秘密亦為國防機密，針對商情資訊無論其報導是否正確，台船公司將不會逐一回應或證實。另，台船公司已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

二、原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，相關測試條件與風險評估，均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」；該媒體指稱海軍「以最低安全標準」執行海測，與事實完全不符。

廣告 廣告

三、各階段海測，外籍監造技協及裝備廠家均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規劃後，共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

四、專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。特定媒體反覆以臆測或片面訊息，渲染、誤導社會視聽，實無益國防自主化之公益發展。