中央社

潛艦國造原型艦海鯤艦第4次浮航海試 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

潛艦國造原型艦海鯤艦27日出港，進行第4次浮航海試。（台船公司提供）

中央社記者吳書緯傳真 114年11月27日

潛艦國造原型艦海鯤艦27日出港，進行第4次浮航海試。（台船公司提供）中央社記者吳書緯傳真 114年11月27日
潛艦國造原型艦海鯤艦27日出港，進行第4次浮航海試。（台船公司提供）中央社記者吳書緯傳真 114年11月27日

