潛艦戰隊曾瀕臨消失！李志德：馬英九後期是海軍最危險時刻

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一支軍隊最可怕的危機，有時候不是戰敗。



而是看不見未來。



在《海鯤破浪》一書中，李志德描述台灣潛艦部隊曾經歷過一段幾乎被遺忘的低潮期。如果時間再往後拖幾年，台灣潛艦戰隊甚至可能自然消失。



接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》專訪時，李志德坦言，自己開始撰寫這本書時，正好是台灣潛艦發展最悲觀的階段。



當時兩艘美製潛艦早已失去實際作戰能力，主要作為訓練用途。而真正具有戰力的兩艘荷蘭劍龍級潛艦，也已經服役超過三十年。

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新潛艦沒有著落。



軍購案沒有進展。



國造計畫尚未啟動。



整個潛艦部隊彷彿被卡在時間裡。



李志德指出，當時海軍最擔心的並不是船，而是人。



如果一個年輕軍官畢業後發現潛艦部隊沒有新船、沒有發展、沒有未來，他還會願意加入潛艦部隊嗎？



答案很現實。



大家都會往看得到未來的單位走。



拉法葉艦。



成功級巡防艦。



新型飛彈艦。



誰會想進入一個可能在十幾年後消失的部隊？



這也是當時海軍高層最大的焦慮。



李志德認為，外界後來看到海鯤艦的成功，往往忽略了一個重要背景。



那就是台灣潛艦部隊其實曾經站在懸崖邊緣。



如果沒有新的計畫。



沒有新的願景。



沒有新的目標。



人才斷層將比船艦老化更致命。



周玉蔻表示，很多人今天談潛艦國造，只看到政治攻防。



但實際上，海軍內部之所以如此堅持，背後其實有強烈的生存危機感。



對他們而言。



海鯤艦不只是武器。



更是一張未來的門票。



也是讓年輕軍官願意繼續投入潛艦部隊的重要希望。

（圖片來源：新聞放鞭炮、馬英九臉書）

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