潛艦戰隊長出身！趙建國晉任中將 接掌國軍「最神秘情報單位」

總統賴清德本周主持將官晉任授階典禮，新科將官包括趙建國中將及四位少將。根據《自由》報導，軍方人士指出，趙建國是潛艦軍官出身，曾任793海龍潛艦艦長丶潛艦部隊256戰隊長等職，此次獲升中將，並且接掌國軍最為神祕的情報單位「電訊發展室」。

趙建國是潛艦軍官出身，曾任793海龍潛艦艦長，今晉升中將並接掌電訊發展室。（圖／總統府提供）

賴清德在致詞中恭喜趙建國晉任中將，賴清德表示，趙將軍在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。

根據《自由》報導，趙建國畢業於海軍官校80年班，早在2016年就晉任為少將，曾任國防部整合評估司少將副司長丶國防部參謀總長室少將參謀主任丶海軍二五六戰隊少將戰隊長丶海軍司令部計畫處上校副處長丶海龍軍艦上校艦長丶昆明軍艦上校艦長等。

據了解，趙建國接掌的「電訊發展室」成立於1929年，為我國最重要的情報單位之一，直屬於國防部，主要負責電訊偵蒐丶情報研析與電子訊號攔截破譯，任務涵蓋範圍敵方通訊丶電子訊號及太空衛星監控，與軍事情報局以「人為情報」的主要業務不同，由於涵蓋範圍十分機敏，僅部分經費編在國防部年度公開預算中，主要預算仍列機密預算。

面對中國的軍事威逼，對中國軍事動態的各項電子訊號情報的掌握及解析，便是「電訊發展室」的重要目標及存在意義。

