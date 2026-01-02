潛艦戰隊長出身！趙建國晉任中將 接掌國軍「最神秘情報單位」
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
總統賴清德本周主持將官晉任授階典禮，新科將官包括趙建國中將及四位少將。根據《自由》報導，軍方人士指出，趙建國是潛艦軍官出身，曾任793海龍潛艦艦長丶潛艦部隊256戰隊長等職，此次獲升中將，並且接掌國軍最為神祕的情報單位「電訊發展室」。
賴清德在致詞中恭喜趙建國晉任中將，賴清德表示，趙將軍在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。
根據《自由》報導，趙建國畢業於海軍官校80年班，早在2016年就晉任為少將，曾任國防部整合評估司少將副司長丶國防部參謀總長室少將參謀主任丶海軍二五六戰隊少將戰隊長丶海軍司令部計畫處上校副處長丶海龍軍艦上校艦長丶昆明軍艦上校艦長等。
據了解，趙建國接掌的「電訊發展室」成立於1929年，為我國最重要的情報單位之一，直屬於國防部，主要負責電訊偵蒐丶情報研析與電子訊號攔截破譯，任務涵蓋範圍敵方通訊丶電子訊號及太空衛星監控，與軍事情報局以「人為情報」的主要業務不同，由於涵蓋範圍十分機敏，僅部分經費編在國防部年度公開預算中，主要預算仍列機密預算。
面對中國的軍事威逼，對中國軍事動態的各項電子訊號情報的掌握及解析，便是「電訊發展室」的重要目標及存在意義。
更多FTNN新聞網報導
快訊／陳建仁將出任中研院院長！ 總統令發布：任期到2031年
曹西平遺產將遭兄弟分走！吳宗憲推廢除「手足特留分」：別讓遺願變遺憾
賴清德發布總統令 特任陳建仁為中研院新院長
其他人也在看
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 4 小時前 ・ 166
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 141
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 491
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 236
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 215
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 44
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
中共顏面掃地又爆氣！禁止入境中國卻能來台灣 邀石平訪台關鍵推手是他
日本維新會中國裔參議員石平宣布，宣布將訪台，石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部被問及相關問題，爆氣嗆提問記者。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，石平訪台其實是他們邀請的，中共試圖以強硬手段打壓異己，最終「石頭砸了自己的腳」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 136
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 1 天前 ・ 21
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 15
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 322
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172
軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話
[NOWnews今日新聞]中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 13
藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平
政治中心／綜合報導新年第一天，國民黨主席鄭麗文首次以黨主席身分主持中央黨部升旗，但今年幾乎沒有大咖。她致詞時仍跟中國國家主席習近平隔海唱和"九二共識與一中"，綠營希望她譴責中國軍演、要北京尊重"台灣是主權獨立國家"，學者分析鄭麗文需要一場鄭習會，才能壓制住黨內不服她的聲音。主持人：「歡迎主席主席早安。」國民黨主席鄭麗文揮著國旗、笑容滿面跟黨員打招呼，她首次以黨魁身分，參加黨中央元旦升旗。國民黨主席鄭麗文：「一大早麗文參加了中華民國，我們總統府的元旦升旗典禮，在接待室的時候，我就遇見了我們的韓國瑜院長，院長呢看到我第一句話，就說主席妳像白雪公主一樣。」國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）萬綠叢中一點紅，但在黨內似乎失色了，自辦升旗多半是黃復興捧場，立委僅翁曉玲、陳菁徽寥寥數人，去年參與的蔣萬安、連五年都有出席的馬英九都沒到，但她仍持續與中國國家主席習近平同聲唱和，九二共識與一中。中國國家主席習近平：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」國民黨主席鄭麗文：「九二共識就是兩岸同屬一中，我們還是希望能夠，透過對話跟交流來化解歧異。」立委（民）陳培瑜：「成為習近平極權幫兇的鄭麗文，她所應該要做的，是公開要求習近平停止軍演，尊重台灣作為一個，獨立國家的主體。」綠營呼籲鄭麗文"發言站在台灣的立場"，學者分析，她不斷對中國釋放善意，試圖促成"鄭習會"建立黨內威信。國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）政治系教授范世平：「她在國民黨內的地位不穩，我覺得她想要到北京去，獲得習近平的加持給她灌頂，你要先把黨內搞好，一錘定音你在國民黨就是真的黨主席，你去見習近平才會見你，你到時候去見了他回來搞不定，那不就習近平落漆了。」鄭麗文去年在"中國介選"爭議中爆冷上台，如今陷入"越親中"越壓不住黨內，越壓不住黨內就只能越親中的循環，但恐怕離主流民意越來越遠。(民視新聞林彥君、宋弘麟台北報導)原文出處：藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平 更多民視新聞報導賴總統元旦升旗揮手致意？鄭麗文詫異稱：起碼我感覺「沒有」藍大咖缺席黨部升旗？鄭佩芬提「這件事」質疑鄭麗文在清除舊勢力！黃國昌2026新北市長選到底？昔戰友預言「最後結局」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 24
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 43
面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
拚戰藍綠2女第7度選台東縣長？劉櫂豪：統一宣布
2026年元旦的台東第一道曙光，拉開了下屆縣長選戰的序幕。在今日舉行的元旦升旗典禮上，國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，以及動向受矚目的前立委劉櫂豪3人同台亮相。劉櫂豪在場向民眾熱烈招呼，是否第7度參選台東縣長？劉表示會「統一宣布」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
軍演剛結束！共軍空飄氣球再度飛越台灣本島 國防部嚴密監控
[Newtalk新聞] 中共日前結束對台環台軍演，國防部今（2）日公布最新共軍動態指出，自昨（1）日上午6時起至今（2）日上午6時止，國軍偵獲中共解放軍於台海周邊持續活動，其中包含共軍艦艇與空飄氣球，國軍均全程掌握並依規定嚴密監控應處。 根據國防部說明，昨日上午6時至今日上午6時期間，偵獲共軍海上兵力共計6艘軍艦，以及1艘公務船持續在台灣周邊海域活動；國軍即時運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統進行全程監控與應處，整體態勢均在掌握中。 此外，國防部也同步公布中共空飄氣球活動情形。資料顯示，昨（1）日共偵獲2顆中共空飄氣球，分別於晚間6時40分與8時25分出現，位置分別在基隆西北方約93浬及台中西北方約92浬處，高度分別約3萬1千呎與2萬6千呎，隨後於晚間8時10分及10時05分消失。由於期間未偵獲共機活動，因此未提供航跡示意圖。 值得注意的是，中共於去年12月29日無預警宣布對台實施代號「正義使命－2025」的軍事演訓，演習期間一連持續三天，不僅出動多型兵力，更實施實彈射擊。 國防部當時證實，中共火箭軍實彈射擊的落點距離台灣本島創下歷來最近紀錄，引發高度關注。演訓結束後，中共並未停止相關軍事新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 6