潛艦魚雷設計圖洩台 2韓廠遭判刑

韓國法院17日裁定，2間曾參與台灣潛艦計畫的承包商洩漏魚雷發射系統設計圖有罪，並稱此案可能會給首爾帶來「外交負擔」。對此，台船低調表示，不清楚該判決實際內容，不予評論。

《路透》最新報導，根據判決書，昌原地方法院馬山分院判處韓國承包商的執行長2年半有期徒刑，並判處另一家公司的2名員工1年半有期徒刑。判決書內沒有指明被告和涉案公司。

判決書指出，被告受雇為台灣的潛艦計畫建造魚雷發射管和儲存設施，他們被指控向台灣洩漏高度機密的設計資訊。法院表示，此案有可能成為韓國的「重大外交負擔」。被告否認有不當行為，辯稱他們與台灣分享的資訊不涉及商業機密，或需要出口許可證的敏感技術。

判決書稱「這起犯罪事件可能對韓國的安全構成重大威脅，因為戰略技術在未經韓國國防部防衛事業廳（DAPA）批准的情況下出口，而且出口夥伴是與東亞鄰國關係緊張的台灣。」防衛事業廳是韓國的國家武器銷售監管機構。

報導並指出，台灣政府已將軍事現代化作為一項關鍵政策綱領，並多次承諾，鑑於來自中國的威脅日益加劇，將增加國防開支，包括發展國產潛艇。台灣計畫建造8艘潛艦，但該計畫遭到延誤，潛艦原型已於6月進行首次海上測試。

《路透》2023年曾報導，韓國海洋科技公司「技高策略股份有限公司」（SI Innotec）因參與台灣潛艦國造計畫被控違反《韓國對外貿易法》之外，「今河海軍科技」（KHNT）和S2&K公司也因參與台灣潛艦國造計畫被控違反《韓國對外貿易法》而受審，但韓國昌原法院去年初逆轉改判技高策略公司無罪。