潛藏「行人殺手」！婦水溝蓋踩空 鐵片割肉、傷可見骨

基隆林小姐的右腿慘被鏽蝕的水溝蓋嚴重割傷。（圖／東森新聞）





馬路邊竟然有這樣恐怖的行人殺手！基隆一名牛排店老闆娘，平安夜當晚在路邊搬東西時，踩過路邊的水溝蓋，沒想到嚴重鏽蝕的水溝蓋，當場斷裂，她直接一腳踩空跌下去，小腿還被鐵片劃開，皮開肉綻血流如注，開刀縫了30多針。林小姐非常生氣，決定要聲請國賠，她更指出，整排的水溝蓋早就鏽蝕嚴重，但之前管理單位根本沒檢視更換，只用帆布或腳踏墊遮蓋，根本就是欲蓋彌彰。

林小姐的右小腿，被紗布繃帶緊緊纏繞，她怎麼也想不到，害她受傷的恐怖陷阱，就在家門邊的水溝蓋。

當事人林小姐：「這邊走過去拿東西，拿東西拿了之後，就發現『喀擦』一聲人就傻了，就那個鐵片插進去了，反應下來就是痛，無盡的痛。」

造成意外的水溝蓋大塊破損，鐵紅色鏽蝕肉眼可見的嚴重，12月24日晚間天色正暗時，脆弱的水溝蓋一踩就斷裂，導致林小姐右腳遭鐵片割傷，右小腿至膝蓋，皮開肉綻，甚至「傷可見骨」，到急診縫了30針，林小姐經營牛排館，現在走路一拐一拐，生活和工作都大受打擊。

當事人林小姐：「服務的行業一定是用走路的站的，然我們如果拿那個湯湯水水，這樣子基本上，是沒有辦法工作的。」

事發後區公所立刻找人更換鄰近的水溝蓋，但林小姐無奈表示，過去整條路水溝蓋都是生鏽的，管理單位還欲蓋彌彰。

當事人林小姐：「其他的時間只是拿塊布遮掩一下，比如不要的廢棄的腳踏墊，把它（水溝蓋）蓋一下。」

基隆天氣潮濕多雨，金屬材質的水溝蓋有上萬個，但容易生鏽氧化結構變脆，甚至泥沙異物淤積，造成它受力不均，加上車輛頻繁經過，更容易不堪負荷甚至斷裂，究竟還有多少脆弱的水溝蓋，分佈基隆街道？基隆市府工務局表示，將派員勘查及進行全市水溝改善，並協助林小姐聲請國賠，別讓水溝蓋變成防不勝防的恐怖行人殺手。

