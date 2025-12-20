《潛行》登場臺東美術館！南島國際美術獎首獎藝術家聯袂展出

【記者 朱達志／台東 報導】臺東美術館2025年12月20日至2026年2月1日 ，推出《潛行》（Stealth），展出三位2022年「南島國際美術獎」首獎藝術家尹子潔、周代焌與廖昭豪作品。資深策展人胡朝聖領銜，偕同策展人陳斯吟共同策劃，於今(20)日舉行特展開幕，台東縣長饒慶鈴邀請全民共同潛行。

饒慶鈴表示，由臺東縣政府創立「南島國際美術獎」，是連結南島文化與當代藝術重要橋梁。該獎項已成為鼓勵藝術家走入臺東、與在地文化互動的重要平台。此次展出的三位藝術家，尹子潔、周代焌、廖昭豪，是2022年首獎得主，也是獎項的具體實踐與成果展現，策展團隊以三位藝術家得獎創作為基礎，進一步發展策劃。

展覽以《潛行》為題，是三位藝術家創作中共同呈現的獨特姿態。胡朝聖說明，潛行並非退隱，而是積極實踐。它描述藝術家如何潛入歷史、文化與環境縫隙，試圖揭露在主流敘事下，可能被遮蔽或忽略的真實。這姿態是敏銳觀察，也是溫和而堅定的抵抗。

文化處指出，藝術家以各自創作路徑回應潛行主題，尹子潔從花蓮駐村觀察「三腳狗」出發，以影像與裝置，將動物斷肢卻堅毅的身體狀態，巧妙連結至南島語族面臨文化斷裂與抵抗的隱喻。周代焌如同歷史考古學家，讓土地成為載體，承載歷史中被消失的聲音，揭開文化與地景如何在時間中不斷移動與重組。廖昭豪聚焦東海岸人造地景，以獨特「紙漿」翻模手法，重製消波塊等工業產物，深刻揭示人造與自然間既共生又矛盾的複雜關係。

胡朝聖同時邀請陳斯吟擔任偕同策展人，為展覽注入新視角，展現提攜後進、培養年輕策展的傳承精神。展覽期間將舉辦藝術家導覽等活動，詳細資訊請關注臺東美術館官方網站。（照片記者朱達志翻攝）