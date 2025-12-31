潛規則！中國要求晶片商「50%國產機台」 全力打造MIC供應鏈

即時中心／林耿郁報導

近年美中晶片大戰持續升溫；最新消息是，中國政府要求晶片製造商在國內新增產能時，必須至少使用50%中國自製的半導體設備，才會核准新建或擴建晶圓廠，顯示北京正進一步加速打造「自給自足」的半導體供應鏈。

自立自強？路透社獨家報導，北京這項新規定雖未正式對外公開，但近期相關企業，如果想向政府申請建廠或擴產，均被要求證明新廠的中國自製設備，比率至少達到五成，否則申請案往往遭到退回。

若遇到供應受限情況，官方會給予「一定彈性」，但原則上仍希望比重「愈高愈好」；長期目標甚至是將來100%使用MIC設備生產晶片。

這項措施被視為中國近年最具代表性的「去外國化」政策之一。自2023年美國加強對中國的先進晶片與設備的出口管制後，北京即不斷推動半導體自製戰略，且國家主席習近平多次公開要求動員工程師、科研單位，建立完整的自製晶片供應鏈。

目前50%的「潛規則」門檻，已迫使在中國的晶圓廠，主動轉向本土供應商購買設備。就連過去只選美、日機台，不會給國內廠商機會的中芯國際（SMIC），也在新限制後，不得不與自家設備商合作。

今（2025）年，中國「國企背景」單位共下單421筆國產微影設備、零組件訂單，總金額約8.5億元人民幣（約新台幣38億元），顯示需求明顯攀升。

此外，北京也持續資助相關產業發展；2024年成立的第三期基金，規模高達3,440億元人民幣（約新台幣1兆5,377億元），顯見中國正拿真金白銀「玩真的」，而不只是空頭政令。

中國本土設備商 成最大受益者

在新的50%潛規則下，政策效應已逐步浮現：中國最大晶片設備商北方華創（Naura）目前正於中芯國際的7奈米製程產線測試蝕刻設備，顯示MIC設備技術進展快速。北方華創先前已成功在14奈米產線部署相關設備。

在蝕刻機等關鍵製程設備領域，過去主要由美商科林研發（Lam Research）與日商東京電子（Tokyo Electron）主導，如今已逐漸被北方華創、中微公司（AMEC）等自家人取代部分市占。

北方華創2025年上半年營收年增30%，達160億元人民幣（約新台幣715億元）；中微公司同期營收年增44%，達50億元人民幣（約新台幣224億元）。

分析師估計，中國在去光阻與清洗設備等市場的自給率，已提升至約50%，原本由日本廠商主宰的市場，正快速轉向國產「自己吃」。

隨著中國政策明確導向國產化，全球半導體設備商對中國市場的長期前景也愈發憂心；知情人士指出，若強制國產比重持續拉高，外商在中國的生存空間恐進一步被壓縮，且一旦北京掌握越來越強的晶片自製能力與完整產業鏈，長此以往，恐全球科技業造成嚴重衝擊。

