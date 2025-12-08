潛逃海外多年不逃了 貴婦奈奈公公「返台承擔」結果曝

貴婦奈奈今年移送北檢畫面。資料照片

貴婦奈奈於2018年和男友黃博健等人合作成立的「杏立博全醫美診所」惡性倒閉，導致許多投資人血本無歸，她和男友、公公黃立雄卻捲款潛逃至海外，最終北檢依詐欺等罪嫌發佈通緝令，時效直至2043年，去年5月，黃立雄主動返台接受調查，台北地檢署認為黃立雄並無參與診所經營，以罪嫌不足予以不起訴處分。

現年50歲的貴婦奈奈畢業於師大教育心理輔導研究所碩士學位，2004年起在無名小站經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格收獲許多讀者和粉絲，她經常在網路上分析兩性情感、瘦身和職涯規劃，生動文筆累積不少人氣，也讓她獲得第一屆百萬部落客得主頭銜，隨著名氣而來的代言讓她賺得盆滿缽滿，和小6歲男友黃博健之間的戀情也為人所熟知，堪稱愛情事業兩得意的人生勝利組。

2011年出生於醫生世家的黃博健開立「杏立博全醫美診所」，透過貴婦奈奈的人氣宣傳，名號一飛衝天，吸引不少股東進駐投資，豈料2018年突然宣布惡性倒閉，令不少投資人血本無歸，貴婦奈奈本人則和男友、公公黃立雄一同捲款潛逃海外，台北地檢署依詐欺等罪發布通緝令，時效直到2043年。

事件爆發後，不少受害者成立自救會，希望能透過聚眾力量拿回投資款項，透過不斷打官司，有人因勝訴獲得判賠，但仍嚴重虧損，當初投注的金錢幾乎全部打了水漂，共計有3名被害人因借貸投資損失5500萬餘元，還有11人因購買該診所的美容療程求償無門，因此對黃立雄等人提出告訴。

面對司法通緝，黃博健的父母於去年5月返台接受調查，父親黃立雄訊後50萬元交保，黃母林麗真則無保請回。

北檢調查發現，黃立雄並未只是掛名診所院長，並未參與實際經營，借貸投資部分也是兒子黃博健以私人名義向告訴人借貸，與診所無關，偵結以罪嫌不足，處分不起訴。



