潤唇膏含蘇丹紅！下架封存5977支 古寶無患子聲明：全面回收、主動退款

生活中心／施郁韻報導

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部已通知12家化妝品業者預防性下架。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署24日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」的紅色複方原料，含有禁用色素「蘇丹4號」，其中有部分原料供應給台南業者。無患子生技開發主動下架並封存5977支潤唇膏產品。對此，古寶無患子生技公司發聲明，強調已全面回收商品，並主動向消費者退款。

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，衛福部長石崇良昨表示已通知12家化妝品業者預防性下架，並由地方衛生局進一步調查。食藥署24日公布初步結果，12家化妝品業者18項產品使用檢出蘇丹4號，包括歐萊德女用養髮液（批號5201）、慶生堂化粧品股份有限公司代工的古寶亮澤修護潤唇膏（批號125D12，委託業者：無患子生技開發有限公司）等，使用到來自新加坡的違法原料，且檢驗濃度結果「極高」，被食藥署認定明顯是摻偽假冒的詐欺行為。

衛生局說明，「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批，批號分別為2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10近期被檢出含禁用色素蘇丹4號，台南有2家業者產品受到波及。

安定無患子生技開發有限公司主動通報，下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏」，並封存該批號化妝品計5977支。

無患子公司24日在官網發聲明，事件源於10月21日，一則中國網路影片質疑化妝品可能含有蘇丹紅，公司隨即與代工廠聯繫，代工廠表示已注意到該影片，並向其新加坡原料供應商確認。同時新加坡原廠也同時提供天然油染不含蘇丹紅證明。

聲明提到，10月25日接獲代工廠通知後，該產品已預防性停售，並提供消費者無條件退款退貨，也自主送第三方檢驗；該事件引發社會大眾不安，古寶無患子深感責任重大、責無旁貸，後續會秉持坦然面對、積極承擔。

古寶無患子於11月23日已主動透過簡訊及APP，聯繫從上架以來訂購過古寶亮澤修護潤唇膏的每一位消費者，「說明在狀況未明下，我們停止該產品銷售、提醒停止使用，並且已經自主完成退款、等值紅利點數，協助回收退貨，保障消費者權益。」



