潤唇膏摻蘇丹紅！古寶無患子發聲：全面回收、退款 食藥署因1點轟「詐欺行為」

潤唇膏摻蘇丹紅！古寶無患子發聲：全面回收、主動退款。圖/食藥署提供

國內首度爆出化妝品含禁用色素「蘇丹紅」的事件！食藥署24日公布，亦鴻企業有限公司輸入的違規原料流入14家業者，至少18樣產品受到波及，多個知名品牌名列其中，包括古寶無患子生技的「亮澤修護潤唇膏」。古寶無患子隨即聲明已全面下架回收並主動退款，但食藥署副署長王德原痛批，混入高濃度禁用色素已屬「詐欺行為」。

食藥署昨日公布，原料進口商亦鴻企業有限公司自新加坡輸入的紅色複方原料，經檢驗發現含有化粧品禁用色素「蘇丹4號」，該批問題原料流向下游14家業者，目前已初步查出至少18項產品使用到違規原料，其中不乏知名品牌。無患子生技開發第一時間啟動危機處理，已主動下架並封存5977支潤唇膏；古寶無患子生技亦發布聲明表示，已全面回收受影響商品並主動退款。

受影響產品名單曝光

食藥署清查，亦鴻企業輸入的原料提供給12家國內製造業者，另有1家非國內業者、1家原料出口商，初步確認的違規產品包括：

歐萊德國際股份有限公司

歐萊德男用養髮液（批號01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471） 歐萊德女用養髮液（批號5201）

沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN極度修護噴霧（批號510201）

彤采妮股份有限公司

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏（批號TE414、TE624、TE815、TE414）

沛生醫科技股份有限公司

球精華、奶油髮霜、奶油面霜（研發產品，未銷售）

慶生堂化粧品股份有限公司（代工）

古寶亮澤修護潤唇膏（批號125D12）

炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉（批號125G07）

綻妍潤色護唇膏（批號125H16）

啵啵要趣了假日口紅#03（批號125J13）

CINQUAIN思珂 全面修護唇精華半成品（批號22-251000014）

COOL GIRL護唇精華（批號11-250800001、11-251000019、11-251100005）

威欣利實業股份有限公司

軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊（批號POI010001）

綠藤生物科技股份有限公司

專心護唇油-莓紅版（批號M25062702、M25073001、M25100701半成品）

孟鄉生化科技股份有限公司（代工）

EYELES 超導水凝法令膜（批號510-11409080005）

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil（批號510-11403040017、510-11403040019、510-11403040020、510-11403040021）

豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜（批號510-11401030005）

龍興生化國際股份有限公司、愛比森國際股份有限公司與將寶實業股份有限公司，初步調查未使用本次疑有問題原料，將持續清查。

化妝品輸入高濃度「蘇丹4號」 食藥署：屬攙偽假冒行為

食藥署副署長王德原表示，針對此次化妝品禁用色素「蘇丹4號」事件，相關抽驗結果已完成。檢驗顯示，進口商亦鴻企業有限公司所輸入的問題原料，三個批次（批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）分別檢出1177ppm、1151ppm、1486ppm的蘇丹4號含量，均遠高於允許標準，屬明顯違規。另對市場產品抽驗部分，綠藤生物科技「專心護唇油-莓紅版」三批產品 （批號M25062702、M25073001、M25100701）亦檢出 48ppm、50ppm與54ppm。

王德原表示，亦鴻輸入含高濃度禁用色素原料，疑涉蓄意添加，屬攙偽假冒行為，已違反《化粧品衛生安全管理法》第6條規定，將依第22條開罰2萬元至500萬元，並得按次累罰，由所在地衛生局後續裁處。依同法第16至第18條規定，違規商品不得販售、供應、贈送或公開陳列，也不得提供消費者試用；業者須在主管機關期限內完成市售回收，並將產品沒入銷毀。

問題商品全面下架

食藥署強調，將持續追查原料及流向，確保問題商品不再流入市面。後續資訊，包括違規產品清單、蘇丹色素檢驗方法及可受理檢驗的實驗室名單，已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」供外界查詢。



