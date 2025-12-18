潤唇膏擦再多還是乾？ 專家圖解「正確手法」：你可能從第一步就錯了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著天氣逐漸變得乾冷，潤唇膏又成了每日必備的護膚小物。市面上的潤唇膏產品種類繁多，讓人眼花繚亂。到底怎麼選才能買到最適合自己的潤唇膏呢？對此，樂敦製藥中文網站｜日本樂敦製藥株式會社手把手教你潤唇膏的選擇訣竅。

為什麼會出現嘴唇乾裂？

1、紫外線、牙膏、食物等引發的化學性刺激

2、舔嘴唇、吸煙、用手揉搓嘴唇等物理性刺激

3、健康狀況不佳、營養缺失等

當然，除了上面這些原因之外，引發嘴唇乾裂的最大元兇是乾燥。

潤唇膏到底該怎麼塗？

大多數人可能都不知道，其實潤唇膏和化妝水、精華液一樣，在塗抹手法、使用方法上都是有講究的。

．潤唇膏要在嘴唇上一圈一圈畫圓塗抹，這樣可以一邊塗抹一邊促進唇部皮膚的血液循環。

（圖片來源：樂敦製藥中文網站｜日本樂敦製藥株式會社）

．睡前使用潤唇膏，塗抹範圍可以略微超出嘴唇部位，順帶修護嘴唇周圍的乾燥細紋、滋潤嘴角容易下垂的部位。

．在塗抹口紅前可以薄薄地塗抹一層潤唇膏作為打底。如果想讓唇妝看起來更潤澤，也可以在塗完口紅後再加一層潤唇膏。

