潤唇膏一天擦幾次才夠？專家揭曉答案 「最佳使用時機」很多人都錯過

隨著天氣逐漸變得乾冷，潤唇膏又成了每日必備的護膚小物。市面上的潤唇膏產品種類繁多，讓人眼花繚亂。到底怎麼選才能買到最適合自己的潤唇膏呢？對此，樂敦製藥中文網站｜日本樂敦製藥株式會社手把手教你潤唇膏的選擇訣竅。

為什麼嘴唇容易乾燥？

首先，與身體其他部位的皮膚相比，唇部皮膚的角質層非常薄，極其脆弱敏感。其次，人體皮膚中有一種能夠防止水分流失的天然保濕因子，而這種天然保濕因子在唇部皮膚中含有量非常少。外加唇部沒有皮脂腺分泌皮脂，無法靠皮脂膜實現肌膚屏障功能。這些原因都導致了唇部皮膚的保水能力非常弱，極其容易乾燥。

不過，雖然唇部皮膚脆弱敏感、保水能力差，但唇部皮膚的新陳代謝速度非常快。即便出現嘴唇乾裂的問題，只要正確護理，很快就能恢復正常。

潤唇膏一天應該塗抹幾次？

即便嘴唇很乾燥，也不要過度塗抹潤唇膏，防止頻繁摩擦給唇部皮膚造成新的刺激。潤唇膏一天塗抹4-6次比較合適。

此外，也建議盡量在嘴唇開始覺得乾燥之前就及時補塗。嘴唇皮膚很薄，水分也容易蒸發，及時補塗潤唇膏能夠幫助嘴唇保持滋潤不乾燥。

