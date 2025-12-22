潤喉、化痰、養肺一次完成 中醫日常茶飲全解析

近年低碳飲食風潮席捲全球，許多人為瘦身選擇完全戒斷米飯、麵食等碳水化合物，轉而每天只吃沙拉。然而，許多人執行一段時間後卻發現自己不但沒有變瘦，反而無法更加疲倦、注意力不集中或精疲力盡，甚至運動表現明顯下降。 低碳飲食更憂鬱 常見「酮類」症狀 當身體突然減少碳水化合物攝取量時，會經歷一段適應期。台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理葉秉威醫師指出，期間可能出現緊張、疲勞、易怒、食慾減低、睡眠困難等症狀，稱為「酮流感」，就是有嚴格限制碳水化合物攝取至每日50克以下的時候，雖能促進進入脂肪作為主要能量代謝狀態，但同時導致頭暈、疲勞和水分流失，並限制運動能力。所以採用生酮飲食的人，明顯感受體力續行的時間縮短，也代表其消耗程度增強。這是因為碳水化合物是人體預設的能量來源，特別是大腦和取食運作都高度仰賴。當碳水化合物攝取量不足時，需要身體時間轉換為燃燒脂肪的模式，在這個過渡期就會有能量供應不穩定而導致失眠感。葉秉威醫師表示，許多人在戒碳水化合物的同時，整體攝取量也過低，身體為保護自己，會降低基礎代謝率，反而讓減重效果打折。 聰明攝取優質碳水 才是長久之道 葉秉威醫師建議，減重不能只算熱量，營養成分也很重

常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 1