潤喉、化痰、養肺一次完成 中醫日常茶飲全解析
平常不管有沒有咳嗽，喉嚨的保養都很重要，可以利用些簡單的中藥材，在就可以自製茶飲，不但可以滋潤咽喉、化痰，還能讓肺部更強壯。
杏仁茶
材料：現成杏仁粉或現成杏仁茶。
DIY：杏仁粉用熱水沖泡；若是超商所買的冰杏仁茶，則需加熱後再喝。因為冰飲料會使咳嗽更嚴重。
如何喝：每天喝2次，連續喝數天。
效果：杏仁有除風散寒、降氣行痰的作用。
紫蘇梅茶
材料：醃漬紫蘇梅1包。
DIY：5顆紫蘇梅用熱開水沖泡，攪拌5分鐘喝下。
如何喝：每天喝2次，連續數天。
效果：紫蘇梅具有止咳化痰的效果。
熱檸檬汁
材料：新鮮檸檬數個。
DIY：將檸檬切半，並將汁液擠出後，與熱開水一起沖泡。
如何喝：每天喝3次，連續數天。
效果：能止咳順氣，消除呼吸道中的痰液。
甘蔗汁
材料：現榨甘蔗汁。
DIY：買榨好的甘蔗汁喝。
如何喝：常溫甘蔗汁，每天都可以喝。
效果：甘蔗有生津潤燥、消痰鎮咳的功用。
蛋白白糖
材料：生蛋白1顆、白糖一匙。
DIY：將生蛋白與白糖攪拌後即可飲用。
如何喝：每天喝1次，連續數天。
效果：蛋白能滋潤喉嚨、清熱解毒和保護黏膜。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
