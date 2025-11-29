潤娥也擋不住他的魅力！《暴君》李彩玟明年1月來台開見面會

李彩玟將首度來台舉辦粉絲見面會。（藝尚提供）

韓國新生代男星李彩玟在韓劇《暴君的廚師》表現亮眼，個人首次亞洲巡迴粉絲見面會「Chaem-into you」台北站將於明年1月4日在台大體育館一樓舉行，出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。

李彩玟2021年參演《High Class》正式出道，之後陸續透過《浪漫速成班》、《名校的階梯》走進觀眾的視野，今年首度挑大樑，在《暴君的主廚》中飾演暴君「燕熙君」，從強烈的領袖氣場、毫無偶包的吃播到對女主角潤娥的細膩情感流動皆受到好評，劇集也連續2週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。

這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為「Chaem-into you」是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q＆A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲。

門票今（29日）下午2點在ibon售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元（身障票），更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。

