潤娥曝《暴君的廚師》祕辛 台北做三明治寵粉：我愛你們

「少女時代」潤娥昨晚（11╱23）在台北國際會議中心舉辦「Bon Appétit, Your Majesty」粉絲見面會，不僅重現《暴君的廚師》多段名場面、結合趣味互動遊戲，更親手示範料理，她用中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永，能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」

見面會以《暴君的廚師》中《望雲錄》的朗讀揭開序幕，當全場粉絲齊聲念出經典台詞「我的摯愛，若有朝一日妳讀到此書，願妳能回到我身邊」後，潤娥優雅登場，引爆全場高分貝歡呼。

第一個環節播放了多段由粉絲票選的《暴君的廚師》經典畫面，潤娥也分享不少幕後拍攝祕辛，她透露飛機廁所穿越戲其實是打造出一個模擬的空間，她吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」。並開玩笑的說因場面太真實了，導致現在搭飛機上廁所時都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食、會不會發生什麼。

在料理名場面回顧中，潤娥透露從開拍前3個月便開始練習廚藝，「教學廚師跟我說絕對不能害怕火，但是火真的很可怕啊！第1集法國料理大賽用稻草點火的畫面，是真的站在火焰前拍攝的，印象很深刻」。她也應粉絲要求重現叮嚀吃飯的名場面，還誠意滿地用中文說：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」

「廚師的禮物」環節，潤娥換上圍裙化身五星主廚示範為台北粉絲特別準備的三明治，她細心挑選麵包與多樣食材，一邊分享心情，透露昨天抵台後便待在飯店好好休息，還品嚐了牛軋餅，「真的很好吃」！笑說平時在家會做沙拉、三明治等簡單料理。

粉絲們也精心準備了排字應援，看到「雖然沒有還世飯，但我們一定還會再見面的」，潤娥感動表示：「每次來台北，你們都會為我準備驚喜，真的非常感謝。」接著她也親手抽出幸運觀眾送上親筆簽名拍立得，看到粉絲熱烈反應，她立刻寵粉加碼：「我再多抽2張吧！等一下我會再補上照片。」讓粉絲驚呼連連。

潤娥也深情演唱《暴君的廚師》OST〈I Find You〉，她感性地說：「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量，雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，今天能跟大家在這裡見面，真的非常開心。這是我第1次以戲劇的形式舉辦見面會，希望大家能繼續應援我、支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」隨後以〈Deoksugung Stonewall Walkway〉畫下溫柔句點。

