潤娥甜喊「我愛你們」！手做三明治寵粉 首曝《暴君的廚師》名場面細節
南韓人氣女神潤娥今（23日）為主演的新劇《暴君的廚師》舉辦見面會，時隔1年多再度來台，粉絲們的熱情依舊爆表，首度在見面會上做菜，潤娥展現與以往不同的超強魅力，不但和粉絲一起回顧劇中精彩片段，更現場做三明治寵粉，送出親筆簽名拍立得時，還多抽2位粉絲，活動結束時，更以中文向粉絲們叮嚀：「小心回家吧！我愛你們。」讓粉絲意猶未盡，狂喊安可。
潤娥私下愛料理 親吐接下《暴君的廚師》關鍵
潤娥在一開始的粉絲Q&A時間，被問到為何會接下《暴君的廚師》這部作品，她坦言自己本來就喜歡料理，「可以演出廚師角色，準備過程應該滿開心的，我覺得這個角色可以用料理帶給大家希望、歡樂，以及奔向自己夢想的熱情，而且因為我很想跟這個導演合作，這是一個很好的機會。」也現場演唱《暴君的廚師》主題曲〈穿越時空走向你〉，甜美嗓音讓粉絲一飽耳福。
《暴君的廚師》名場面感動無數人 潤娥回憶拍攝過程
劇中有一段李獻（李彩玟 飾）痛哭長達20分鐘的名場面，潤娥坦言自己在看腳本時覺得還好，還感受不到凝重的氣氛，「現場拍攝情感投入更多，覺得為什麼在這個時刻要離開，我是這樣想的。」她也透露，這場戲拍了整個晚上，她本來下定決心要在日出前拍完，結果還是拍到早上，而且他們當下為了要呈現風吹的感覺，其實收音很雜，演員有再後續配音，「覺好像沒有呈現現場的情感，有點遺憾。」
潤娥親手做特製三明治 重現劇中經典台詞
潤娥重現在《暴君的廚師》中對暴君李獻及其宮廷成員們暖心喊話的台詞，對著粉絲用中文說：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」全場粉絲瞬間融化，還有粉絲用韓文對著潤娥大喊：「超級喜歡！」讓潤娥當場露出笑容。不僅如此，潤娥也現場製作特製三明治，展現賢妻良母的一面，她笑說自己平常休假會放縱自己吃美食，「雖然會在家做料理，但不會那麼用心，會快速完成。」
潤娥嘴甜喊話粉絲 久違見面的開心是2倍
在和粉絲大合照後，潤娥感性喊話：「總是跟大家時隔很久沒見面的感覺，雖然沒有辦法見面，大家一直為我加油，支持我的作品，久違見到的開心是2倍，我也是第一次做飯的見面會，給我這麼好的機會跟大家見面非常開心，這意味著大家一直為我的作品活動加油，之後想用新作品和大家見面，直到那個時候，大家一定要健健康康等我回來喔！」接著帶來和10cm合唱的《德壽宮石牆路的春天》做結尾。
