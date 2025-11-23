潤娥見粉絲秀廚藝 看排字應援求安可

少女時代成員潤娥23日在台北舉行粉絲見面會，她因韓劇《暴君的廚師》近期人氣再度翻漲，在劇中演出穿越時空的法國料理廚師「延志永」，見面會上她展現廚藝，親手製作三明治，但因為食安問題，無法直接拿給粉絲們吃，但台下仍有許多粉絲大喊不害怕！逗得潤娥哈哈大笑。

潤娥在製作三明治的過程中，被台下的粉絲「突襲」告白，粉絲們用心排字卡應援，告白「雖然沒有還世飯（《暴君的廚師》中關鍵料理），但一定要再見面」，讓仍戴著手套的潤娥感動喊話：「等我做完再給我看1次。」另她在做料理的期間，有粉絲提問少女時代20周年是否會有演唱會？她用中文回答：「我也不知道。」並用韓文補充說：「我總是很想來的。」

潤娥是偶像也是實力派演員，她分享會接演《暴君的廚師》，是因為她本人對料理的題材非常感興趣，私下也喜歡煮菜，「想說能演出廚師的話，過程應該蠻開心的吧，我也覺得延志永這角色可以帶來希望、奔向熱情，很吸引我，而且我很想要跟張太侑導演合作，我覺得是很好的合作機會。」

尾聲潤娥感性說：「總是和大家時隔很久才見面，在這樣沒有辦法見面的時光中，大家一直為我加油、喜歡著我的作品，能夠來看到大家，開心增加了兩倍的感覺。」最後獻唱〈德壽宮石牆路的春天〉畫下完美句點。