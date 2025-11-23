潤娥見面會中文寵粉！揭「暴君的主廚」後遺症 粉敲碗少時合體開唱
娛樂中心／程正邦報導
中文互動 潤娥甜喊「我愛你們」寵粉無極限
南韓頂級偶像潤娥（Yoona）23日在台灣舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲朝聖。潤娥不僅以主演作品《暴君的主廚》為主題分享幕後花絮，更展現驚人的親民度和語言能力，全程以流利的中文與粉絲頻繁互動，將現場氣氛推向高潮。
在見面會上，潤娥多次使用中文向粉絲問好並表達感謝，她特別甜膩地說：「要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」說完還因不滿意自己的語氣，重新再說了一遍，才露出滿意的笑容，可愛舉動讓粉絲心動不已。
當粉絲在台下排出「雖然沒有還世飯，一定要再見面」的排字應援時，潤娥先是驚喜，接著忍不住嘟嘴回應：「我一邊專心做三明治，一邊看到排字，心情有點錯綜複雜。」展現出她對粉絲心意的感動與珍惜。
拍戲後遺症曝光！飛機亂流嚇到聯想到「日全食」
潤娥在見面會中與粉絲分享了拍攝《暴君的主廚》的點點滴滴。原本就對料理有濃厚興趣的她，為戲特地與專業廚師進行了三個月的實戰訓練。她透露，一開始廚師要求她「不要怕火」，她臉色大變：「怎麼可能不怕？」但為了呈現華麗的料理技巧，她學習了「火燄秀」，久而久之也就習慣用火。
最有趣的是，潤娥提到劇中有一幕她在飛機上遇到亂流的場景。她解釋，劇組特別打造了與機上化妝室一模一樣的場景，她也必須綁上鋼絲拍攝。由於場景太過逼真，導致她現在搭飛機上廁所時，都會想起這個畫面，甚至開玩笑說會擔心「今天是不是有日全食，會不會發生什麼」，幸好她每次都能平安無事地來到粉絲面前。
她也分享了準備劇本時，因中文發音差異而鬧出的趣事，現場重現了尋找「包包」（bāobāo）與「包包一」（bāobāo yī）的場景，讓粉絲大呼過癮。
迎接出道20週年 粉絲敲碗「台北大巨蛋」演唱會
2007年出道的潤娥，即將迎來出道20週年，面對粉絲對於少女時代未來計劃的熱切提問。粉絲大聲喊出希望明年能在「台北大巨蛋」舉辦演唱會。潤娥聽了頻頻微笑，但坦言：「我也不知道。」不過她強調自己總是一直很想來台灣見大家。
見面會的尾聲，潤娥帶來動人歌曲〈德壽宮石牆路的春天〉。她再次感謝粉絲長期以來的支持：「在無法見面的日子裡，大家一直為我加油，因為作品而能見面，真的很開心。」下台前，她不忘再次以中文叮囑粉絲：「小心回家吧，我愛你們。」為這場充滿溫馨與歡笑的見面會畫下完美的句點。
