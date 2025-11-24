潤娥見面會 親手做料理寵粉

潤娥在台北舉辦粉絲見面會，暢談拍片祕辛。（SHOWOFFICE提供）

本報綜合報導

韓國藝人潤娥來台舉辦粉絲見面會，重現多段戲劇名場面，也有趣味互動遊戲，更親手示範料理給粉絲。潤娥來台品嘗牛軋餅，大讚好吃，並稱在家會簡單料理沙拉、三明治等食物。

潤娥23日晚間於台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，整場活動從戲劇「暴君的廚師」中元素延伸設計，以滿滿誠意回應粉絲支持。

見面會中，潤娥除以中文自我介紹外，也分享不少戲劇幕後拍攝秘辛。她透過表示，戲劇中飛機廁所穿越戲，其實是打造出一個模擬的空間，拍攝時被吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」，並開玩笑的說，因為場面太真實了，導致現在搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面。

活動中，潤娥也換上圍裙、化身五星主廚，在舞台上親手示範為台北粉絲特別準備的三明治食譜，她細心挑選麵包與多樣食材，一邊分享心情，透露抵台後品嘗了牛軋餅，「真的很好吃」她也笑說，平時在家會簡單料理，像是沙拉、三明治等家常食物。

最後，潤娥深情演唱歌曲，並感謝台下的粉絲，「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量。雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，希望大家能繼續應援我，支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」