潤娥訪台大聊《暴君的廚師》秘辛 被問少時20周年計畫？語帶玄機引尖叫
韓流女神潤娥睽違一年半再度訪台，於今（23日）下午在台北國際會議中心（TICC）舉辦《Bon Appétit, Your Majesty YOONA Drama Fan Meeting IN TAIPEI》粉絲見面會，吸引無數粉絲到場支持，現場氣氛火熱，對於2027年少女時代將迎來出道20周年，被粉絲詢問是否有機會來台開唱，她語帶玄機地說：「我一直都很想來！」現場粉絲聽聞此言尖叫聲不斷。
活動一開場，大銀幕播放著潤娥主演韓劇《暴君的廚師》的精彩片段，隨後潤娥以一身黑色短洋裝驚艷登場，用流利的中文向粉絲問好，並甜美喊道：「今天我們一起度過愉快的時光！」接著進入與大家分享拍攝幕後故事的環節，談及劇中穿越到過去的經典場景，潤娥透露拍攝時在攝影棚內打造了一比一的飛機廁所場景，並以機器搖晃模擬真實情境，甚至吊鋼絲演出，她笑著說：「拍攝時覺得非常新奇，每次搭飛機上廁所都會想起那畫面，還會想今天有沒有日全蝕！」她也提到後製效果讓她以觀眾角度觀看時感到十分有趣，彷彿真的在穿越時空。
在回顧劇中「包包」一幕時，潤娥分享，劇本上僅簡單寫著「包包」，她與對手演員在讀本時即興加入許多趣味對話，「拍攝時有很多部分是即興的，後來加上一些縫製動作和表演細節，呈現的畫面很有趣，看到大家喜歡我也很開心」。
此外，談及飾演米其林主廚延志永的準備過程，潤娥透露自己提前三個月開始練習料理，向專業廚師討教，她坦言最初害怕火焰，但站在爐火前逐漸鼓起勇氣，還學會了火焰秀技術，「短時間內要呈現華麗效果，學這技術真的很不容易，但後來變得比較勇敢了。料理題材對我很有吸引力，能透過角色傳遞希望與熱情，這也是我選擇這個角色的原因」。
活動中，潤娥也回憶拍攝跟王道別那場感情濃烈的戲，她表示當時拍到清晨太陽升起，現場用大電風扇模擬風吹效果，環境嘈雜導致後期需配音，略感遺憾，「拍攝時心裡想著為什麼要在這一刻離開，投入了非常多的感情，雖然因為配音沒能完全呈現現場情感，但這仍是一個很重要的場景。」
而在劇中，有一幕是她告訴王不能不吃飯的場景，在粉絲要求下，她也用中文溫暖喊話：「不可以不吃飯，要一直加油，還有我愛你們！」第一次講得有些緊張的她還可愛地重講了一次，惹得全場心動不已；隨後她演唱了《暴君的廚師》OST〈I find you〉，甜蜜歌聲讓粉絲如癡如醉。
互動環節中，潤娥與粉絲玩起比手劃腳遊戲，雖然一開始輕鬆猜出「梳子」，卻在「護照」一詞卡關，幸好在台下粉絲熱情提示下順利過關，隨後還挑戰了「市場」、「懸崖」、「北京烤鴨」等高難度題目，全場粉絲不斷吶喊給予線索，台上台下融為一體，場面十分溫馨。
更令人感動的是，當潤娥在台上展示自己平時做的三明治食譜時，台下粉絲悄悄準備了排字應援，讓她忍不住說：「每次來台灣都有這樣的驚喜，真的太感人了。」不過因當時正在做料理，她笑稱無法完全反應，請粉絲稍後再展示一次，隨後在大合照環節中，留下了值得紀念的一幕，潤娥也拿出手機拍下這珍貴一刻。
女神也分享此次來台的日常點滴，提到品嚐了牛軋餅，覺得非常好吃，並透露前一天在飯店休息，平日在家會做簡單的吐司或沙拉。對於2027年少女時代將迎來出道20周年，被粉絲詢問是否有機會來台開唱，她語帶玄機地說：「我一直都很想來！」現場粉絲聽聞此言尖叫聲不斷，期待到時真的能看見少時來台開唱。
活動中，潤娥還與粉絲進行OX遊戲，回答劇中角色的情境問題。當被問及若被冤枉入獄但最終洗清冤屈會如何反應時，她選擇「既然事情解決了，就讓它過去」，並表示雖然委屈難忍，但若問題已解決就沒必要糾結。另一題關於如何打動劇中角色蔣春生時，她選擇以家鄉料理展現真心，並說：「我會一直努力，但也會準備如果壓力鍋沒成功的替代菜單。」這些真摯回答讓粉絲更感受到她的用心。
在抽福利環節中，潤娥展現寵粉本色，原本僅有五名幸運兒，她即興加碼多抽兩位，讓全場氣氛嗨到最高點。最後她演唱了個人專輯《A Walk to Remember》中的歌曲〈德壽宮石牆路的春天（Feat. 10cm）〉，為這場見面會劃下完美句點。
