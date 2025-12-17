潤娥35歲同框後輩張員瑛、金裕貞仍超嫩！宋慧喬44歲同框秀智零年齡差嚇歪網友，韓國女星抗老關鍵曝光

（圖／取自宋慧喬、潤娥 IG）

每一次大型典禮，韓國女星總能讓人再次忘記年齡。今年AAA典禮上，潤娥一登場便成為焦點，35歲的她不只狀態在線，與一票後輩女星同框更是毫不遜色，無論是站在「人間洋娃娃」張員瑛、甜美代表惠利，或是從小美到大的金裕貞身旁，潤娥依舊清新細嫩、氣色飽滿，完全看不出世代差距。

（圖／取自潤娥 IG）

另一邊，私下是好友的宋慧喬與秀智同框同樣引發討論。44 歲與 31 歲的年齡差，在畫面裡幾乎被抹平，也再次印證一件事，真正顯老的從來不是年齡，而是疲憊感與功能流失。

（圖／取自宋慧喬 IG）

老化不是年齡問題，而是功能問題

綺顏診所皮膚科醫師詹育彰指出，許多人對老化的理解從一開始就偏差。老化與年齡無關，而是與肌膚中的細胞「功能是否受損」有關。一旦肌膚結構與細胞運作被過早破壞，即使年紀輕，也可能提前進入不可逆的老化狀態。

詹育彰醫師進一步提醒，老化其實是會「傳染」的。當肌膚中出現老化細胞，這些細胞會釋放SASP因子，造成慢性發炎，並影響周圍原本健康的細胞，使老化像擴散一樣蔓延，最後形成許多人最害怕的斷崖式老化。

因此，醫師提醒，除了要想辦法抑制SASP因子擴散，他也說，不建議年紀太輕就頻繁進行電音波等破壞型療程，因為目前電音波還無法去判斷肌膚中的老化細胞或年輕細胞，只能全部一起破壞。這類療程本質仍屬破壞再建設，短期看似緊緻效果好，長期卻可能讓肌膚在40歲後出現脆化、修復力下降，當我們的彈簧疲乏了，就沒辦法補救了！

年輕時，與其破壞，不如選擇「擦的電音波」

詹育彰醫師指出，真正聰明的抗老，是幫肌膚細胞找「正能量」，並杜絕負能量細胞釋放的SASP因子，從源頭中斷老化訊號。這也是近年非侵入式、塗抹型抗老逐漸受到重視的原因。

SHISEIDO資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜 15ml / 3,100元。（圖／品牌提供）

資生堂全新推出的「激抗痕亮采緊緻ACE眼霜」，被譽為新一代塗抹式「ACE 眼周電波」，核心 MicroVitalizer Technology™ 微導賦活科技，搭配溫和緩釋型A醇ACE與珍稀緋紅花緊緻活萃™，精準針對眼袋、細紋與眼周凹陷，在不破壞肌膚結構的前提下，維持眼周。

SHISEIDO資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜 15ml / 3,100元。（圖／品牌提供）

抗老先從「不累」開始

許多女明星能長年維持狀態，關鍵並不只是保養，而是讓身體不長期處於疲憊與慢性耗損。日本知名保健品牌 SUNTORY 三得利推出全新升級「元沛SAB芝麻明E」，以芝麻素聯手超級抗氧化劑蝦紅素，搭配維生素 B1，讓身體電力回滿，氣色自然不顯老。

SUNTORY 三得利 元沛SAB芝麻明E膠囊 60粒（15日份）/ 1,190元；120粒（30日份）/ 2,100元。（圖／品牌提供）

身體有底氣，狀態才撐得住

台灣專業保健品牌 Dr. Hojyo 北条博士「氧甘寶錠」，擁有國家級健康食品質量雙認證，包含「護肝」與「抗疲勞」，是台灣唯一具雙機能認證的錠狀產品。由影帝鄭人碩擔任年度代言人，分享在高壓工作節奏中，如何保養和持體力與精神，讓生活與工作都能撐得久。​

Dr. Hojyo 北条博士 氧甘寶錠。（圖／品牌提供）

狀態完成度的最後一塊拼圖

除了不累與功能穩定，女明星看起來年輕的關鍵還在於肌膚是否透亮乾淨。嬌蘭全新「蘭鑽御光能量精露」作為保養第一步，結合亮子激能光導科技、綻光蘭花複合精萃與蘭花低溫浸漬精萃油微晶球，喚醒肌膚光能量，提升透亮度與後續吸收效率，讓整體膚況更平整、不顯疲態。

GUERLAIN嬌蘭 蘭鑽御光能量精露 140ml / 11,500元（圖／品牌提供）

GUERLAIN嬌蘭 蘭鑽御光能量精露 補充瓶 140ml / 9,780元。（圖／品牌提供）





