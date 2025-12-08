潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位
這兩天最具話題、就是在高雄國家體育場盛大舉行的2025亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（簡稱AAA），十週年首次台灣舉辦，場面超盛大，當然也成為眾女星的時尚伸展台！女神潤娥無疑就是最耀眼、最優雅、也最懂得抓鏡頭心的那顆明星，今年更以韓劇《暴君的廚師》摘下年度女演員獎「Grand Prize Best Actress of the year 」，可說是風光與氣勢兼具。
發表感言時，她先以韓文致謝，下一秒直接切換中文：「謝謝大家喜歡我，喜歡我的電視劇，也喜歡我的作品，請大家繼續關注我。」全場尖叫直接破表！十級中文實力真的不是開玩笑，無論是不是粉絲都完全被她拿捏。
在紅毯風格上、潤娥這次把「精緻又大氣」四個字穿在身上。她身著粉黑相間的蝴蝶結禮服，優雅與甜美兼具，像從現代童話走出來的公主。這種粉色系、帶點浪漫元素的禮服非常挑人，但她用天生比例與氣質撐出高級質感。
作為Qeelin全球代言人，潤娥在珠寶選擇上當然毫不意外地選了經典Wulu 系列耳環。小巧、俐落、線條乾淨，完美點亮臉部光澤，又不會喧賓奪主，讓禮服與妝容自然成為焦點。
潤娥在社群上也釋出禮服外搭黑色西裝的造型，更是成為亮點，既中和粉色的甜度，又增添都會女子的俐落感，整體造型層次豐富又不失成熟氣場。
而說到潤娥的穿搭功力，就不得不回顧她日前來台舉辦粉絲見面會《Bon Appétit,Your Majesty YOONA》時的造型。與 AAA 的華麗形成對比，她當天以一件俐落的黑色斜肩洋裝亮相，露出令人讚嘆的肩頸線條，優雅又率性。
同樣搭配 Qeelin Wulu系列珠寶，但改以更純淨璀璨的風格：WuluWulu 18K 白金鑽石耳環 + Wulu 白金全鑽葫蘆小八福手鐲。鑽石的細膩光芒讓她看起來更加柔和、純粹，卻帶著一種不容小覷的堅韌。
潤娥的兩次造型都展現出獨特的時尚公式，用優雅的線條＋剛好的珠寶亮點，打造氣場卻不過度張揚的明星質感。
