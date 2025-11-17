潤寅案前調查官收賄500萬「放水」未落實清查 判刑12年定讞

檢調6年前偵辦「潤寅集團」向多家銀行詐貸案時，意外查出調查局台北市調查處前調查官郭詩晃收賄、未落實清查。最高法院今（17）日審結，全案定讞，維持郭詩晃有期徒刑12年、褫奪公權6年，並沒收500萬元犯罪所得。

檢調當年查出，潤寅集團董事長楊文虎與妻子王音之，涉嫌向12家銀行詐貸超過470億元，被形容為「史上最大的潤寅詐貸案」。台北地檢署自2020年起陸續將兩人起訴，最高法院已在2021年間，分別判處楊文虎25年、王音之27年徒刑定讞。

廣告 廣告

在同案調查過程中，檢方發現時任調查局北市調處調查官的郭詩晃，收受王音之500萬元賄款，涉嫌在偵辦過程中未確實清查潤寅相關情況，檢方因此對郭詩晃提起公訴。

台北地方法院一審重判有期徒刑12年，並褫奪公權6年；二審認定一審認事用法無違誤，駁回檢、辯上訴，維持郭詩晃刑期及沒收500萬元犯罪所得。最高法院今日再度審酌後，認為量刑妥適，駁回上訴，全案確定，將他重判有期徒刑12年定讞。

台北／李亭熙 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

傅崐萁管家李慶隆投案 複訊後100萬交保

神鬼女騙徒假釋再進化 設局坑殺詐騙傳產老闆50億

貴婦奈奈疑與黃博健分手 千字親筆信稱「未涉不法」