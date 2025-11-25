​​​​​​​潤寅案外案前調查官收賄500萬判12年 郭詩晃喊冤：曾參殺人

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

引發社會關注的潤寅案外案，前調查官郭詩晃被認定收受王音之500萬元賄賂，判刑12年定讞。郭詩晃今（25日）由律師陪同召開記者會喊冤，指出一個根本查不到金流、沒有查扣任何犯罪所得的案子，可以僅憑1個人的說法，就認定有收？所謂「曾參殺人」莫過如此。既然已經判刑定讞，郭詩晃表示絕不會逃避，但求真相大白，給一個公道，並將由律師提起非常上訴。

法院判決認定王音之請託洪村騫協助進行關說，洪村騫確認當時調查局的承辦人是郭詩晃後，指示李世仁幫忙約郭詩晃見面。郭詩晃明知洪村騫爲關說王音之案而來，發現洪村騫帶來的水果箱裝有500萬現金，仍予以收受，並將所承辦的商業會計法案件以查無不法改列參考資料，因此將郭詩晃判處12年有期徒刑。

郭詩晃律師指出法院認定根本無視證據基礎。從案子在地檢署偵辦到二審判決前，除了洪村騫，所有證人，包括經理李世仁、隨扈謝文永、郭詩晃母親的外傭都證述根本沒看到洪村騫搬了水果箱，也沒看到家中曾擺放洪村騫留下的水果箱，所謂收賄500萬從何而來？何況洪村騫本就否認行賄，直到羈押庭上迫於被羈押及身體、精神壓力才改口認罪，審理期間又當庭翻供，說詞如此反覆，如何採信？

郭詩晃律師表示根據王音在偵查期間的說法，洪村騫告訴她是用「一個拉桿」和「一個皮箱」裝500萬拿給郭詩晃，但洪村騫的證詞說的卻是水果箱，高等法院認為不能以此推論洪村騫的證述不可採，但就連洪村騫證述500萬現鈔裝水果箱差不多滿了，與實際以同等大小水果箱裝500萬鈔票觀之，根本裝不滿，更顯見證詞可信度仍有疑慮，若確實行賄，怎可能連到底是用水果箱還是皮箱都說不清？法院執意忽視如此重要疑慮，持續採用洪村騫單方證詞，令人無法置信。

郭詩晃律師指出況且王音之清楚證述根本不知情洪村騫要以500萬尋求郭詩晃協助，是事後經洪村騫告知才得知。王音之既未授權洪村騫交付金錢，郭詩晃也多次明確拒絕商談王音之案，洪村騫卻自行決定行賄？一個沒有要求行賄，一個拒絕談論，洪村騫卻自行將裝了錢的水果箱丟在別人家裡硬塞錢？皆顯與常情不符，原審也未說明認定理由。而當時王音之經常向洪村騫夫妻借款，洪村騫豈有自行決定再幫忙墊付500萬賄款的理由？種種皆與常情不符，法院也未說明清楚認定洪村騫證詞可採的理由。

至檢調大舉清查郭家資金流，也不見500萬蹤影，此有高等法院駁回檢方上訴主張可證。但最高法院卻以「不能認上訴人於看到500萬元後，仍能嚴正拒絕」，意旨郭詩晃看到500萬鈔票可能還是心動而收下，根本主觀臆測，違背最高法案三審為法律審原則。郭詩晃律師表示光一個水果箱還是皮箱都說不清又反覆的一人說詞，也無任何金流可證，就認定郭詩晃收賄500萬，與僅憑「Excel檔」抓人有何異？

