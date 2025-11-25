潤寅案被控收賄500萬判12年定讞！前調查官喊冤 沒金流卻被認定有罪

記者楊佩琪／台北報導

檢調偵辦潤寅詐貸案，發現曾任職調查局台北市調查處調查官郭詩晃，於調查潤寅集團涉犯違反商業會計法案時，涉嫌收受潤寅集團董事長楊文虎妻子王音之500萬元賄款，最高法院17日駁回上訴，郭詩晃被判刑12年定讞。對此，郭詩晃25日在律師陪同下出面喊冤，強調根本查不到金流的案子，為何僅憑1人說法就將他定罪，雖然即將發監，但他不會逃避，也將提起非常上訴。

被稱為史上最大詐貸案的潤寅案，董事長楊文虎、妻子王音之被控向12家銀行超貸470億餘元，各被判刑25年、27年定讞。全案偵辦期間，檢調發現曾任北市調處的郭詩晃，被控收受王音之500萬元賄款，協助「放水」對潤寅集團的清查。一審、二審皆判處郭詩晃12年有期徒刑，褫奪公權6年，案經上訴，三審最高法院於17日駁回，全案定讞。

就在面臨入監前，郭詩晃在律師陪同下出面喊冤，表示除了認罪獲緩起訴處分的有富建設董事長洪村騫的證詞，所有人的證詞都清楚表明，沒看到洪村騫抱水果箱進到他住處，更不知道裡頭裝有500萬現鈔。家裡的外傭也作證表示，沒看到家裡曾擺放洪村騫抱來的水果箱。況且洪村騫的一再改口，如此說詞反覆，法官卻採信。

另王音之作證時也表示從沒要王村騫幫忙行賄，是王村騫向她討500萬元才知道，既然王音之沒指示，他也多次拒絕談論此案，為何洪村騫仍自作主張「幫忙行賄」，顯與常理不符。檢調搜查他和親友帳戶，都不見500萬元金流，沒有金流，如何認定他收賄？

郭詩晃的委任律師莊秀銘則表示，郭詩晃拒絕和洪村騫討論案情後，開發部經理李世仁到他家，他沒想到洪村騫也跟著來。洪村騫告訴王音之500萬元是裝在一只拉桿皮箱內，案件偵審期間又改口裝在水果箱裡，依洪村騫描述的水果箱大小，如此明顯的大箱子，包括隨扈、外傭都說沒看見，法官卻都不採納，僅憑洪村騫改口過的供詞認定他有收賄。根據刑事訴訟法，無證據不得認定犯罪事實，此案根本查無實證，是違法違法判決。

郭詩晃強調，他已經72歲了，還得面臨12年刑期「不知道能不能活著出來」。從事公職40多年來都是清清白白，沒做的事情卻因此被判刑，他不會逃避，只希望能給他一個公道。

