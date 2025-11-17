潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞

潤寅集團向12家銀行詐貸逾新台幣470億元，檢調查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

潤寅案詐貸逾470億元，前調查官郭詩晃（前）收賄500萬元掩飾罪行， 判處有期徒刑12年，褫奪公權6年，全案定讞。（中央社資料照）

楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，向12家銀行詐貸逾新台幣470億元。台北地檢署依違反《銀行法》等罪嫌起訴楊文虎、王音之等人，最高法院於110年間駁回上訴，楊文虎判刑25年、王音之判刑27年定讞。檢調偵辦期間，發現王音之於106年間涉嫌透過洪姓金主交付500萬元給當時正在偵辦潤寅案的郭詩晃，希望案件不要曝光。

郭詩晃收受賄款後，長達一年半未積極追查案情，拖到108年間輾轉告知王音之案件即將終結，要盡速補足證據，隨後以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。檢調於108年間搜索潤寅公司，搜到一個隨身碟，送交數位鑑識還原檔案後，查出EXCEL檔案中有兩張支票支付廠商為「調查局郭」，查出郭詩晃涉案。

一審台北地方法院依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，判處郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年，追徵沒收500萬元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為原判決認事、用法均無違誤，量刑妥適，駁回上訴。最高法院13日駁回郭詩晃上訴，全案定讞。

編輯：秦穎雯