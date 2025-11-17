潤寅詐貸案前調查官收賄吃案 重判12年確定 129

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

檢調偵辦潤寅集團詐貸案，發現調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃，涉嫌收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，並涉嫌買官，被依貪污、泄密等罪起訴，台北地院去年8月判決郭詩晃徒刑12年、褫奪公權6年，二審駁回上訴；最高法院日前駁回上訴，郭詩晃判刑12年定讞。

潤寅集團資金異常往來被調查局洗錢防制處發現，懷疑涉及超貸，105年下半年發交台北市調查處偵辦，市調處指派郭詩晃承辦。郭則因母親住處都更改建，結識有富集團總裁洪村騫及李世仁。

曾向洪村騫借貸的王音之擔心東窗事發，透過洪找上郭詩晃，洪因擔心潤寅案爆發會拿不到利息，於是指示李世仁聯絡郭問潤寅案，並要求李以都更名義邀約郭見面。

洪村騫在106年替王音之墊付500萬賄款，放在水果箱內交付郭詩晃，不久後郭則透過李世仁表達希望洪協助升等。王音之則開具面額各250萬元支票給洪村騫，償還代墊的賄款。

郭詩晃107年1月即向台北市國稅局調閱潤寅案資料，卻拖到同年11月才約談王音之，以證人訊問王女不到1小時。郭在108年調職前透過李世仁多次通知王音之補提證據，並將潤寅存參，直到潤寅案爆發，檢調查扣的電腦中還原資料，發現「內帳」，才使郭的犯行曝光。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

