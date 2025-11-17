潤寅超貸470億！調查官收賄500萬水果禮盒 「放水」結果曝光

社會中心／陳韋劭報導

前調查官郭詩晃笨判刑12年定讞。（圖／資料照）

潤寅集團向12家銀行詐貸472億元，負責人楊文虎、王音之夫婦東窗事發之際，以水果禮盒裝了500萬元現金，透過友人行賄台北市調查站調查官郭詩晃，協助放水、吃案。一、二審法院依貪汙治罪條例判處郭詩晃12年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案確定。

楊文虎夫妻被控自2018年起，假中美貿易戰關稅增加，集團有資金調度需求為由，要求員工與福懋、台化、中纖等高層主管配合，製作假買賣合約，製造交易假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良等人製作的假提貨單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。總計潤寅實業以此共向9家銀行詐貸386億元。

檢方追查發現，楊文虎夫妻早在2008年6月起，便指示秘書林奕如等人，偽造假買賣合約、發票及出貨單等，向台灣土地銀行等3家詐貸86億3827萬餘元。

2016年間，時任調查局台北市調處的郭詩晃負責偵辦潤寅實業詐貸案，王音之擔心不法詐貸情事曝光，透過富建設董事長洪村騫以500萬元行賄郭男，2017年間，洪村騫透過下屬李世仁相約郭詩晃見面，並將裝有500萬元現金的水果箱放置在郭母家，郭男事後以查無不法為由，把潤寅案「列參」，不予查辦，送交檢察官。

檢調於2019年間搜索潤寅公司，搜到1個隨身碟，送交數位鑑識還原檔案後，發現檔案中有2張支票支付人為「調查局郭」，循線追查出郭詩晃涉嫌收賄。2019年6月間，楊文虎夫妻潛逃出境到美國，2020年1月、3月間，楊文虎、王音先後在美國落網遣送返台，最終楊文虎被判刑25年、王音之27年。

郭詩晃收賄部分，台北地方法院依貪汙治罪條例判處郭詩晃12年有期徒刑，褫奪公權6年。另王音之被依行賄罪，判刑4月，褫奪公權2年。二審高院維持原判，案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

