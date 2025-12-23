潤少攜LilHAO玩諧音哏 玖壹壹春風讚：很有料

LilHAO（左起）與潤少推單曲〈歐恩調〉。（混血兒娛樂提供）

台灣嘻哈廠牌「混血兒娛樂」派出最有街頭氣派的潤少與夜店王子LilHAO，將超夯的網路諧音梗「Up and Down」直接寫成歌〈歐恩調〉不只節奏讓人想跟著節拍瘋狂搖晃，更要把這種從網路上爆紅的迷因，變成循環播放的洗腦神曲。

談到創作靈感，潤少跟LilHAO笑說，當初單純覺得網友把英文「Up and Down」空耳翻譯成「歐恩調」實在太幽默，但在創作過程中，這股「笑點」竟然變成了靈感。他們決定要把這個網路流行語玩到最極致，讓大家發現迷因梗不只是能拿來搞笑跟跳舞，更能變成帥度破表的音樂作品，一聽到副歌就想跟著「歐恩調」起來。

〈歐恩調〉歌詞裡藏著兩人的「硬漢心聲」把人生的起起伏伏比喻成上下晃動的節奏，記錄了他們從街頭打拚到有點名氣的心路歷程。就像坐在那種會上下跳動的改裝車裡，就算生活再震、壓力再大，也要用開玩笑的方式把傷口蓋過去，維持最Chill的節奏。這種「用幽默反擊生活」的態度，正是這首歌最想傳達的在地嘻哈精神。

當潤少被問到老闆對這個搞怪歌名有什麼感想時，他幽默回應：不確定老闆覺不覺的有創意，但他說很好聽，這就夠啦。LilHAO 也非常有信心表示，連玖壹壹春風哥聽完後都認證這首歌「很有料」，讓兩人吃了定心丸，大方表示：那我們真的沒什麼好擔心的。

