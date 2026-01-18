潤泰千金浮檯面1》尹崇恩進潤泰集團當董事 會計網紅秀企圖心大談金融

即將迎來金馬年，國內金融業也陸續規劃接班，潤泰集團總裁尹衍樑繼安排獨子尹崇堯接掌南山人壽董座，本報調查，尹衍樑的女兒、尹崇堯的姐姐尹崇恩也浮上檯面，進入接班梯隊。她不僅積極接受媒體訪問，展現會計師長才，除了分享生活外，也對壽險業、營建業、ESG發表看法，「尹會（尹崇恩）相當積極，樂於分享專業，對事業也有企圖心。」尹家親友透露。

有別於么弟尹崇堯早已接任南山人壽董座，4年前，尹崇恩才陸續進入潤泰集團內任職，「其實，尹會對家族事業也相當有想法，只是過去都在會計業深耕，直到上次弟弟尹崇堯角逐壽險公會理事長失利，尹會才回集團力助弟弟一把之力。」尹家親友說。

接潤泰集團4董事 不吝分享趨勢

尹崇恩一口氣接下潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等董事後，去年更進入蛋白質藥廠台康生技擔任獨董，過去一向低調的尹崇恩，近來更積極搖身一變成網紅，積極在臉書上分享對產業、金融業趨勢看法，吸引超過5300名粉絲追蹤。

廣告 廣告

去年底，台南幫、環泥侯家第三代侯智元槓上台泥董座張安平的進口水泥議題，身為潤泰材董事的尹崇恩也發表看法說，消費者最在意的還是品質以及需求，也就是品質會不會影響到建築建構強度，會被用在什麼地方，會不會被偷換料等，她認為，台版CBAM（碳邊境調整機制，也就是碳稅）議題仍需要跨部會研議。

不只關注潤泰集團起家的營建業相關議題，尹崇恩也對金融議題發表看法，包括她擅長的ESG（環境、社會、公司治理）、永續報告，元月初，她還開一堂IFRS S1／S2對永續報告全面衝擊的課程，分享ESG如何在企業最在意的道瓊永續指數、CDP、公司治理評鑑，以及AI與系統整合可能遇到的真實問題。

談玉山金併三商壽 點RBC是關鍵

尹崇恩不只發揮ESG所長，還對玉山金合併三商壽議題、匯率發表意見，她指出，玉山金併三商壽，本來就是資本適足率的問題而已。過去她曾在南山人壽任職，對壽險業有一定了解，她引述《玉山金買三商壽，真正戰場不在App：一場資本結構與監理的攻防戰》的文章指出，玉山金併購三商壽是一場資本結構與償付能力的重整戰。

文章中提及，三商壽真正問題是資本失衡，負債久期過長、資產報酬不足，導致RBC（資本適足率）長期低迷，玉山金併購三商壽的真正動機是為掌握長期資金調度權，因為壽險資金是金融體系中最穩定且具槓桿性的資源，可強化投信、證券、銀行收益率，合併後，重整資產組合、維持RBC、避免金控合併風險擴散等材是真正挑戰，真正關鍵是資產負債表。

一名金融圈人士觀察，「尹崇恩透過臉書分享財會專業看法，一方面既可建立專業權威知名度，另一方面也可替未來在潤泰集團接班布局，算是一兼二顧，算盤十分精。」