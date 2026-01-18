潤泰千金浮檯面2》尹家姊弟各展所長 尹崇恩情牽學長10年低調婚

近來積極分享觀點的潤泰千金尹崇恩在臉書上開玩笑稱，自己是「招財貓會計師」、一個小男孩的媽咪，她除了進入潤泰集團擔任董事，她也在永安聯合會計師事務所擔任合夥會計師，多才多藝的她，不僅熱衷於工作，也樂於投入公益，還是賽珍珠基金會婦幼公益大使，更出了一本《永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務》，不吝於在臉書上，展現自己有別於老成持重的弟弟尹崇堯俏皮、活潑的另一面。

尹崇恩的父親尹衍樑，去年才以總資產56億美元拿下《富比世》台灣50富豪第10名，尹衍樑的父親尹書田是牛仔布大王，以紡織業起家，尹衍樑幼時不愛讀書、愛打架，還曾是前立法院長王金平的學生，王金平發現他只是年輕氣盛，因此多次引導他，改變尹衍樑的人生。

紡織業起家 版圖多角化

尹家以紡織業起家，尹衍樑接手後發揚光大，版圖橫跨營建、金融、生技、流通等事業，他和太太王綺帆，育有尹崇恩、尹崇堯一雙子女，今年47歲的尹崇恩過去曾進入南山人壽工作，後來離開南山，轉往會計業深耕。

尹崇恩不僅在會計有專長，也擅長法律，擁有政治大學會計碩士及法律研究所的學位。本報調查，「其實，尹崇恩原先有意進入集團接班，重要場合尹崇恩也都會和尹衍樑一同現身，但尹總裁（尹衍樑）觀念相對傳統，尹會（尹崇恩）後來才離開南山。」尹家親友說。

後來，尹崇堯進入南山人壽接班，尹崇恩也進入潤泰集團，「隨著時代轉變，尹總裁也改變想法，安排一雙子女進入潤泰集團，不過，尹崇堯不僅在南山人壽接任董座，也同時在潤泰集團旗下公司擔任董事。」尹家親友說。

尹崇堯（右）是尹崇恩弟弟，已接棒南山人壽董座。圖為信義房屋與南山人壽簽MOU合作。（圖／信義房屋提供）

姊弟都低調 結婚收喜糖才知

近年，尹崇恩、尹崇堯姊弟浮出檯面，兩人相當低調有禮，和衝勁十足的尹衍樑截然不同，「尹家一雙子女結婚的時候，外界幾乎不知道，尹崇堯2010年先結婚，只在陽明山上擺一桌；隔年，姊姊尹崇恩嫁給交往10年的學長，親友還是收到喜糖才知道。」尹家親友透露。

低調結婚的尹崇恩，現在也已經為人母，接受媒體訪問時，她曾談及和兒子一起畫畫紓壓，難掩笑意，面對外界最關切的接班問題，她則低調不多談，「我是以會計師的專業進來公司，其他方面目前沒有另外的規劃。」