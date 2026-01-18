潤泰千金浮檯面3》除了尹崇恩 這年頭公主們都成為接班人

近年來，國內各大企業都已進入二、三代接班，過去國內企業接班多以王子為主，隨著時代演進，也出現不少公主接班，金融業的王道銀行董座駱怡君、製鞋業的寶成執行長蔡佩君、殯葬業的龍巖李凱莉、誠品吳旻潔、和大沈千慈等都是知名代表，「潤泰千金尹崇恩進入接班體系，自然也是順理成章。」市場人士指出。

今年54歲的王道銀行董座駱怡君，很早就進入王道銀行前身台灣工銀任職，駱怡君回家接班前，也曾和MIT同學一同創業，直到2005年就進入台灣工銀培訓，2020年駱錦明更正式交棒，讓駱怡君接任董座。

駱怡君出身士林士紳駱水源家族，父親駱錦明早年曾任中國信託總經理，後來接手台灣工銀，將台灣工銀改制為王道銀行，駱怡君接班後，持續推動金融數位化。除專注本業外，駱怡君也積極在國內工商業舞台一展長才，包括擔任工商協進會副理事長、台灣女董協會理事等。

鐵血公主蔡佩君 推動寶成轉型

除了駱怡君外，寶成執行長蔡佩君，2002年結束美國學業返台後，就進入製鞋大王寶成工作，2014年正式擔任二代掌門人，蔡佩君接班後，大刀闊斧整頓工廠，引進自動化系統，同時將事業從傳統製造業，跨足到流通業，推動寶成轉型，由於她作風強悍，因此被稱為「鐵血公主」。

寶成執行長蔡佩君（右三）接棒後，率領寶成轉型。（圖／寶成提供）

至於國內殯葬業龍頭李凱莉，也在2020年底正式接棒，她上任後也是重新整頓內部，經營階層大換血，同時引進數位化，李凱莉一向低調，鮮少在媒體前曝光，進入龍巖後，老臣認為，她頗有乃父之風，「Kelly個性跟她父親很像。」

和大千金沈千慈 切入機器人領域重生

去年中，和大董事長沈國榮交棒給女兒沈千慈，原先要進入花旗銀行工作的沈千慈，放棄金融業千萬高薪，在老爸勸說下，回到和大，從基層做起，2020年升任執行長進入接班梯隊，沈千慈近年帶領和大切入機器人、無人機、半導體封測等三大領域，成功帶動和大重獲新生。

「誠品小公主」吳旻潔2004年就進入誠品工作，2017年，她的父親、誠品創辦人吳清友過世，她正式接掌誠品，近年誠品面臨網路競爭、消費習慣改變挑戰，她雖持續推動組織改革，前年終於由虧轉盈，希望能在後（2028）年讓誠品達到300億元規模，希望能延續誠品成立的初心，讓「以閱讀與生活美學療癒城市」的概念持續在國內推展。