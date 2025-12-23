潤泰寶佳圓祥生技大股東！23日送件申請上櫃 預估明年Q2掛牌

圓祥生技專注於雙特異性抗體(雙抗)新藥開發，圖為總經理何正宏博士。（圖／圓祥提供）

圓祥生技（6945）今（23日）正式送件櫃買中心申請股票初次上櫃，預計最快2026年第二季掛牌；根據公開的前十大股東資料，包括浩鼎、尹衍樑潤泰集團與寶佳林家宏等。

圓祥生技設立於102年5月27日，為一臨床階段雙特異性抗體新藥研發公司，針對目前未滿足醫療需求，透過自行設計技術平台開發出一系列抗體與蛋白質先導藥物，著重於與疾病相關特定靶點，以提供安全、有效和具有成本效益的藥物。

圓祥生技目前實收資本額8.5億元，董事長為陳志全，總經理為何正宏，截至114年11月30日，全體董事持股比例31.40%。

總經理何正宏博士指出，旗下兩項核心授權資產IBI302與AP505隨著授權談判推進與臨床數據發表。針對濕式黃斑部病變(wet AMD)及糖尿病引起的黃斑部水腫開發的IBI302，目前濕式黃斑部病變三期臨床試驗已進入取得主要療效指標(視力矯正)的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析。據推估已有多家廠商和信達針對IBI302海外授權積極展開洽談。

關於眼藥的授權市場，2024年國際大藥廠默沙東以總額約30億美金收購專注眼科經營的公司Eyebio(產品為臨床二期的抗體藥物)，IBI302的潛在交易規模，有機會參照同類藥物市場價值及授權案例，此外，依據與合作夥伴的協議，圓祥生技將可獲得再授權金之分潤，若成功授權，將顯著挹注公司營運資金。

圓祥另一項主力產品AP505(PD-L1 x VEGF雙抗)，由中國授權夥伴天士力醫藥負責開發，在一期臨床展現安全性與具臨床價值的初步療效， 並已於2025年初同步展開兩個二期臨床試驗(中國)，其中一個特別針對大腸直腸癌，這對圓祥研發團隊而言，是一個非常振奮人心的消息。

圓祥目前正與天士力醫藥協議由圓祥主導將AP505中國以外市場授權給第三方，已有超過5家，包含全球前15大國際藥廠前來探詢，並已獲得1家美國投資銀行表達高度意願擔任本專案財務顧問，以加速圓祥與潛在授權夥伴的商務進程。

此外，近兩年國際上與圓祥AP505相同雙抗靶點的授權案，包含BMS和BioNTech總交易金額約111億美元、輝瑞與三生製藥授權合計12.5億美金、默沙東與禮新醫藥授權合計5.9億美元，都顯示國際大藥廠對於雙抗藥物市場未來發展的積極度和信心。。

除了上述兩大核心資產外，圓祥生技基於T-cube雙抗技術平台所開發的研發管線，也同樣穩健推進，臨床一期研究目前進行順利。

何正宏表示，AP203 (PD-L1 x CD137)：鎖定PD-L1治療無效或惡化之晚期非小細胞肺癌(NSCLC)患者，預計2026年第一季推進至600 mg有效劑量組，並於2026年下半年完成一期(台灣)臨床試驗。

AP402(p95HER2 x CD137)：為全球首創(First-in-class)之p95HER2藥物，鎖定HER2標靶藥物治療失敗或復發實體腫瘤，預計於2026年第四季完成一期(澳洲)臨床試驗。AP601(CD73 x CD137)：鎖定免疫冷腫瘤之全球首創(First-in-class)CD73 x CD137雙抗藥物，預計於2026年初首位受試者收案。

