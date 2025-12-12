潤泰新看好明年本業發展 南港玉成廣場啟動全棟買賣

（中央社記者何秀玲台北12日電）潤泰新總經理盧玉璜表示，明年推案量大，包括指標大案南港之星，目前北士科和三重也有推案，對明年營建本業發展樂觀；商用不動產潤泰玉成廣場已出租7成，最大租客為輝達，並已洽談全棟買賣，接洽產業有金融壽險、高科技業。

潤泰新今天舉辦法說會，今年前3季營收新台幣251.5億元，歸屬於母公司業主淨利為73.24億元，年減49.4%。潤泰新協理陳柏宇表示，主要因轉投資南山人壽投資美國公債，受利率跟匯率影響，導致獲利衰退，每股純益為2.68元。

至於明年獲利是否可能出現正成長，他說，因南山人壽損益在潤泰新的獲利占比高，明年狀況是否會比今年好，還無法預測。

陳柏宇指出，未來10年已儲備超過1500億元推案量，仍在持續開發中。今年推案金額約110億元，且銷售表現亮眼，今年完工2建案已陸續開始驗交屋，預計第4季至明年第1季陸續入帳。

今年潤泰新主要銷售個案有位於新北市三重的建案，已銷售超過7成，另外位於北士科產業園區的建案，受惠於輝達進駐的消息，已銷售超過9成，營建本業穩健成長。

另外，他表示，位於南港的潤泰玉成廣場本月委託仲介，已聯繫潛在買家來參觀；由於目前最大租戶為輝達，因此除了與金融壽險業洽談外，也有高科技產業。

CITYLINK商場方面，盧玉璜說，目前南港、松山、內湖店營業額穩定成長，店王為南港店，三重店即將在20日開幕，會持續評估新店址，目前正評估微風台北車站的投標。（編輯：楊蘭軒）1141212