潤泰新：十年內業績無虞

潤泰新（9945）總經理盧玉璜昨（12）日在法說會中表示，雖然房市目前買氣不佳，不過目前自住剛需市場，有利品牌力強的建商如潤泰新旗下「潤泰之森」銷售約達九成；潤泰新已儲備逾1,500億元推案，未來十年推案、業績無虞。

盧玉璜指出，潤泰新本業住宅開發方面，目前豪宅案「潤泰敦峰」已全數完銷；業績方面，今年兩建案已陸續開始交屋，預計今年第4季至明年首季入帳；推案部分，今年潤泰新推案金額約110億元，又以「潤泰之森」銷售約達九成表現最佳。

廣告 廣告

他強調，潤泰創新目前庫存土地可供推案案量超過1,500億元，未來十年業績無虞；另外商用不動產穩定收益部分，北市南港「潤泰玉成廣場」已出租約七成，並已開始洽談全棟買賣，而CITYLINK三重店預計12月20日開幕，將為集團固定收益新增動能。

展望2026年，盧玉璜分析，雖然目前政府緊縮房市政策，且短期內暫未看到放鬆跡象，不過當前自住客市場，對於地段、產品、建商品牌力相當要求，對於潤泰新相當正面。

【看原文連結】

更多udn報導

妹子被迫聽隔壁房恩愛聲 她嘆活該不聽網友評論的勸

好萊塢女星紐約街頭被車撞死 享年60歲

狠男灌麵湯虐死妻 冷血致電岳母：妳女兒不行了

那話兒太小找嘸女友？母拖大學兒就診 醫檢查嚇壞