潤泰集團總裁尹衍樑長女尹崇恩評玉山金併三商壽：資本適足率的問題

尹崇恩認為玉山金購併三商人壽本來就是資本適足率的問題。（翻攝尹崇恩臉書）

潤泰集團總裁尹衍樑長女、南山人壽董事長尹崇堯的姊姊尹崇恩近日在臉書上轉貼一篇《玉山金買三商壽，真正戰場不在App：一場資本結構與監理的攻防戰》的貼文時表示，玉山金併三商壽，本來就是資本適足率的問題而已。尹崇恩目前除了是潤泰精密材料董事以外，也是永安聯合會計師事務所合夥會計師，過去她曾經在南山人壽任職，並在東吳大學擔任講師，對於壽險業具有專業的見解，尹崇恩認為，這篇文章的評論很到位。

尹崇恩在臉書上說明，這篇作者署名為光影者MZ的人是她當DCB顧問，某位顧問同仁有感而發的心得文，她覺得這篇文章很到位。《玉山金買三商壽，真正戰場不在App：一場資本結構與監理的攻防戰》全文如下：

廣告 廣告

最近商業周刊以〈傳800億買問題生三商壽！揭玉山金非搶不可原因〉為題，試圖從「數位保險」與「交叉銷售」角度解讀玉山金併購三商壽案，並引用投資人意見，指出可藉由App銷售、推動ESG基金連結來提升價值。然而，若從金融戰略與監理結構來看，這篇報導忽略了關鍵：這不是一場行銷創新案，而是一場資本結構與償付能力的重整戰。

一、三商壽真正的問題：不是行銷，而是資本失衡

三商壽的癥結並非「數位轉型落後」，而是負債久期過長、資產報酬不足，導致資本適足率（RBC）長期低迷。這不是靠App能解決的問題，而是財務結構性的裂縫。若玉山金真以約八百億接手，等於接管一個龐大的低收益保單池與被動的負債帳本。而在IFRS 17新制上路後，保險負債需以公允價值重估，任何利率變動都可能直接衝擊淨值。這意味著，玉山金不僅要「買」，還得「補血」——這才是併購背後的真實壓力。

二、金融業App神話的誤導：保險不是滑一滑就能賣

商周報導強調「透過App推銷保單、提高轉換率」，但這種說法忽略市場現實。截至2024年，台灣超過九成的壽險銷售仍仰賴傳統業務通路。保險不是一次性商品，而是信任與風險承諾的結構性契約。再多的App、AI推薦或ESG包裝，都無法改變保戶決策的核心——對公司穩健性的信任。「數位保險」不是一場行銷革命，而是一場風險管理再設計。若不處理根本的資產負債匹配問題，談「交叉銷售」只是粉飾太平。

三、玉山金的真意：掌握長天期資金池

玉山金真正的併購動機，在於掌握長期資金的調度權。壽險資金是金融體系中最穩定且具槓桿性的資源，能強化金控旗下投信、證券、銀行的收益率。若能導入壽險資金至自身基金或信託產品，不僅能提升管理報酬，更可整合境外投資、債券操作與ESG佈局。換言之，這是資產池整合戰，不是App轉型戰。

四、關鍵挑戰：接手之後才是考驗的開始

併購完成後，玉山金將面臨的挑戰包括：

1. 重整資產組合：降低長天期債券曝險、強化非傳統收益資產；

2. 維持RBC與IFRS 17下的會計穩定性；

3. 避免「金控合併風險擴散」，確保子公司之間資本隔離；

4. 重建保戶信任，避免三商壽原有客戶出現退保潮。

這些才是真正決定玉山能否「消化」三商壽的考驗，而非報導中浪漫化的App銷售轉換率。

五、結語：當媒體用App思維看金融，風險就被掩蓋

金融業的本質是資本配置與風險管理，不是流量與轉換率。當媒體將這類併購誤讀為「數位創新」而忽略其財務深層結構，反而掩蓋了最需要被關注的議題——台灣壽險業整體償付能力的系統性風險。玉山金若真接下這顆「保險地雷」，就必須準備好更大的資本彈藥與風險治理架構。這場戰役，不在螢幕上，而在資產負債表裡。

更多鏡週刊報導