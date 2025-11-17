潤泰集團總裁尹衍樑長女尹崇恩：扭曲的匯率有如歪斜的天秤 很多毛三到四的產業心驚膽跳
潤泰集團總裁尹衍樑長女尹崇恩會計師在臉書上發文表示，扭曲的匯率有如歪斜的天秤，很多毛利率3％到4％的產業真的心驚膽跳。
針對《經濟學人》雜誌以「台灣病」形容新台幣匯率被低估的問題，潤泰集團總裁尹衍樑長女、南山人壽董事長尹崇堯的姊姊尹崇恩會計師在臉書上發文表示，扭曲的匯率，有如歪斜的天秤，很多毛三道四（毛利三到四）的產業真的心驚膽跳，相較於永續、碳費、CBAM，匯率才是這年的真議題。
尹崇恩是永安聯合會計師事務所會計師，同時也是上市公司－潤泰精密材料公司董事，對於財務和匯率問題具有專業的見解，日前她才在臉書上發文表示，玉山金併三商壽本來就是資本適足率的問題，今天再度在臉書上轉貼光影者MZ的文章《當台灣被診斷出台灣病：薪水、房價和退休金中標－誰在悄悄竄改你的人生報酬率》時表示，扭曲的匯率，有如歪斜的天秤，很多毛三道四（毛利率3％到4％）的產業真的心驚膽跳。以下是《當台灣被診斷出台灣病：薪水、房價和退休金中標－誰在悄悄竄改你的人生報酬率》的全文：
這幾天，你的臉書應該被三句話洗版過：
《經濟學人》說，台灣得了一種叫 「台灣病」（Taiwanese disease） 的慢性病；央行回嗆：你們用的是錯的指標，台幣其實沒有那麼便宜；美國財政部和台灣還聯合發了一份 匯率聲明，強調大家都沒有在玩「匯率作弊」。
對一般人來說，這些聽起來很遠。
但你如果把畫面拉近一點，就會發現——你辛苦存的頭期款，被房價和地價慢慢吃掉；你手上的保單、退休金，其實都在跟匯率和利率賭一場很長的賭局；
你拿台幣領薪水，卻活在一個「對外便宜、對內不便宜」的物價世界。
所以我想換一個方式來談這個「台灣病」：不談教科書，只看三張帳單——國家的、企業的、跟你自己的人生帳。一、三個角色，看同一件事：為什麼感覺完全不同？先把這幾天的戲劇角色簡單排一下：
外媒：寫診斷書的人
《經濟學人》說：台灣長期壓低匯率來保護出口，換來的是房價飆、薪水追不上，金融體系風險越堆越高。他們給這個症狀取名叫「台灣病／福爾摩沙流感」。
央行：被點名的醫生
第一時間反駁喊冤：你們用「大麥克指數」算出「台幣被低估 55%」，但這個指標早就被你們自己承認有問題；若用iPhone價格來算，台幣反而是「被高估」的。
我們：拿帳單的人
我們看到的不是指數，而是：工資調幅遠遠追不上資產價格；房價／所得比快追上國際一線城市；退休金、保單能不能「真的兌現」，心裡都沒底。
同一件事，三種感受。這就是「匯率」這個題目的麻煩：對上面的人，它是政策工具；對外面的人，它是投資題材；對我們這些裡面的人，它是生活體感。
二、匯率到底在幹嘛？
想像政府替出口產業發了一張「全國九折券」，我們先把匯率講到最淺：當一個國家「壓低匯率」時，本質上就像是在幫自己的出口商品打折。對外國客戶來說：台灣貨「變便宜」，更好賣；對國內來說：你手上那一份薪水，換成美元或其他貨幣時，其實不值那麼多。
這樣做，有它的「好處」：工廠有訂單、出口數字好看；失業率相對穩定、政府稅收也不錯；對外帳一堆順差，外匯存底堆到讓很多國家羨慕。但也有三個「慢性副作用」：薪水的「世界價值」被壓低，你加薪 3%，但台幣長期偏低，你在世界市場的購買力，可能遠遠不到 3%。
進口東西相對變貴，能源、原物料、國外技術授權、海外學費……這些其實都是「被偷偷加價」的東西。資金找不到出口，就去推房價和資產。利率長期偏低，匯率又被壓著，很多錢最後只好往不動產、權值股、海外資產擠。
一句話總結：匯率被壓低時，國家的競爭力看起來很高，但個人的人生折現率，往往被壓在你沒察覺的地方。
三、三張帳，才看得到真正的「台灣病」
如果只看匯率走勢，我們永遠只能吵「要升還是要貶」。不如把鏡頭拆成三張帳單：國家帳、公司帳、你的人生帳。
國家帳：外匯存底漂亮，但壓力也在那裡累積
從國家角度：經常帳長期順差，外匯存底一路堆高；在美國的匯率報告裡，台灣長期在「觀察名單」，一直沒有被扣上「匯率操縱」的帽子，但被盯著看是事實。最新的台美匯率聯合聲明，其實就是在這個背景下出現的：
雙方承諾：不操縱匯率、不用匯率當貿易武器；央行以後要「每一季」公開干預匯市的金額和方向，透明度大幅提高。看起來，我們還是個「成績不錯的學生」。但這也代表一件事：以前可以悄悄做、悄悄消化的壓力，接下來都要攤開給全世界看。
公司帳：匯率當護城河，反而拖慢升級速度
對出口產業和部分製造業來說：「便宜的新台幣」 = 天然護城河。同樣一個產品，若台幣偏弱，毛利率可以維持得更久。
問題是：當你太習慣靠匯率護城河，就比較不會被逼著去做：品牌升級、技術升級、服務升級；生產移轉、供應鏈重新配置。換句話說，匯率保護有時候是「糖衣」，吃久了會變成麻醉藥。
人生帳：成果沒有「上岸」，只是漂在資產負債表上
這一張，才是一般人的痛點。我們這一代、下一代的努力，被拆成很多財務商品：壽險保單、退休金、自提投資、房貸；政府的長期債務、社會保險基金。
它們很多都跟兩件事綁死：低利率＋穩定匯率。當世界進入高利率、匯率開始被要求更透明的時代，這整套模型開始「嘰嘰叫」——保費可能變貴、保障縮水；資金被迫重配，賺不到過去那種「穩穩的利差」；房價卻還卡在高檔，
讓年輕人覺得：我不是沒有努力，是人生升級被延後了。這，才是我心裡對「台灣病」的真正命名：不是「台灣太會賺錢」，而是 「台灣太習慣讓成果不上岸，只停留在報表上。」
四、夜盤新台幣暴衝：
不是在問「會升到哪」，而是在試探「你準備好了沒」。再來談一個很多人好奇的橋段：台美聯合聲明一出，新台幣在海外的 NDF（無本金交割遠期） 市場，立刻來了一波明顯升值，彷彿在演「夜市價先衝一段給你看」。
簡單講：台北現貨市場 = 白天的「官方價」；新加坡等地的 NDF = 晚上的「夜市價」，比較容易受到情緒、故事影響。這次夜盤的衝高，其實是在試探兩件事：「台灣病」這個故事，能不能變成一個長線交易主題？
如果市場相信：「台灣以後比較不敢壓匯率」，他們就會先押一個「慢慢升值」的劇本。台灣自己敢不敢面對「便宜匯率時代慢慢結束」這件事？
一旦匯率不再那麼便宜，許多靠匯率吃飯的商業模式和資產價格，就必須重算。
因此，比起問「台幣會不會上 28」，我更在意的是這個問題：當匯率不再是萬用安全氣囊，台灣的產業、壽險、房市，有沒有其他安全帶？
五、接下來 1–3 年，我自己的幾個「預測性判斷」
下面這一段，是我把目前的規則變化、產業結構、資金流向放在一起後，對未來1至3年的幾個「高機率劇本」——不是算命，而是條件推演。你可以把它當成：「如果這樣，那麼很可能會那樣。」
① 匯率：大升大貶的機率都不高，但「溫水升值＋波動加大」機率不低，在有台美聯合聲明、干預必須更透明的情況下，大幅、單向、長期地壓低匯率的空間會縮小。
我傾向認為：極端劇本（短期直接升破28或貶破34機率不高，除非出現地緣政治或金融大事件；比較可能的劇本是：匯率區間仍然在「市場習慣的走廊」內，但是波動頻率增加：一年內幾次3至5%的來回震盪，尤其在美國利率政策轉向、科技景氣循環切換的節點上。
對一般人而言，這代表：「匯率不一定會讓你一夕暴富或暴窮，但會變成你資產報酬裡一個不容忽略的『雜訊源』。」
② 金融與壽險：產品會越來越誠實，但「誠實的報酬率」會讓人不太開心。IFRS 17上路，加上匯率干預透明度提高，壽險與銀行體系其實在面對同一件事：「以前可以靠利差＋匯差遮住的地方，慢慢藏不住。」
我的判斷：「保證高報酬＋高槓桿的商品」會越來越少，產品設計會逼近兩個字：『誠實』，報酬率看起來不再那麼漂亮，但風險敘述會比過去清楚得多。
對保戶與投資人來說，是一場「心理落差」的適應期。過去那種「又保本、又高配息、又有匯率甜頭」的年代已經在尾聲；取而代之的，是更接近真正市場報酬率的產品。也就是說：金融商品會變得比較難賣，但願意看說明書的人，反而比較容易活下來。
③ 房市與股市：
房價「高檔盤旋」機率大，股市結構會慢慢改。我會這樣看：房市在沒有劇烈升值、沒有失業潮的前提下，房價「全面劇烈崩跌」的機率不高；比較有可能的是：成交量萎縮、價量開始分化，區域、產品、持有者結構差異會被放大，
資金會慢慢從「純投機」退到「自用＋高品質收租」。
股市「護國神山」仍然會是外資看台灣的主要窗口，但如果匯率波動加大、壽險與長線資金壓力升高，內資與壽險的布局邏輯會被迫調整：對某些高股息、高波動的標的會更謹慎；穩定現金流、能轉嫁成本、站在「制度紅利」位置上的產業（例如基礎設施、民生必需、部分醫療與長照）可能慢慢被重估。
簡單說：資金不會消失，只是換一套遊戲規則。那些能在「高利率＋高不確定性」環境下活得下去的公司，會慢慢接手過去單一科技股扛起的一部分估值。
④ 個人資產配置：
不再是「要不要 All in 海外或美元」，而是「不要把整個人生壓在同一個故事上」。對個人而言，我不會給任何投資標的建議，但有幾個原則，會比討論「台幣會不會升到 XX」更實際：收入來源盡量多元，不只一條線，資產不要只壓在單一幣別、單一地區、單一故事。
至少問自己一個問題：「如果某個台灣特有的敘事突然失靈，我會不會整體失衡？」把「流動性」當成一種看不見的保險，留下一部分隨時能動用、能調整方向的資金或籌碼，比追最後 2% 的報酬重要得多。
六、台灣可以怎麼用這次「被點名」，逼自己升級？
外媒開了這張診斷書，台灣基本上有兩種反應方式：把它當成「被冒犯」，或把它當成「第二份檢驗報告」。如果選後者，我覺得至少有三個方向值得思考——不是口號，而是很實際的設計題：
① 政策：不靠壓低匯率，還能怎麼保護就業？把「出口導向」這個習慣，慢慢轉成「人才導向」：補貼的是技能、轉職、創新，而不是匯率；讓台灣人能用專業去賺「全球價」，而不是只靠便宜匯率賺「薄薄的價差」。
② 金融與壽險：把風險說清楚，而不是包成甜頭。在匯率更透明、利率環境更現實的時代，金融商品設計如果還停留在「包裝夢想」，過幾年一定會變成「集體失望」。
真正該做的是：正視壽險資產負債長期不匹配的風險；把保單與投資商品的假設條件寫清楚；承認「穩健、普通、沒有天天party」其實是最接近現實的報酬線。
③ 個人：不要只問「什麼時候換美元」，要問「我的人生是不是壓在同一個故事上？」匯率這次被攤在檯面上，其實是一個提醒：如果整個島的風險，都堆在同一套故事裡，不管匯率升或貶，壓力最後都還是會回到你身上。
結語：「台灣病」只是外國人給的名字，真正的病名，還是要我們自己寫
這次事件的表面，是：一篇外媒的封面文章；一份央行精心寫好的反駁聲明；
一份台美聯合的匯率政策聲明。
但對你我來說，真正要緊的是另一個問題：在這些數字和聲明背後，台灣要怎麼重新安排——誰承受風險？誰分享成果？誰來決定我們的人生折現率？「台灣病」這個名字，可以接受、可以不接受。
但它至少做了一件事：逼我們把那三張帳單——國家帳、公司帳、人生帳——
拿出來一起對一次。而真正的病名，也許就藏在你對那三張帳單的直覺裡。
