潭子區某國小導師遭控言語霸凌 中市府：若屬實依規嚴懲

潭子區某國小導師遭控言語霸凌，中市府表示，若屬實依規嚴懲 。（圖：寇世菁攝）

台中市潭子區某國小高年級導師遭指控，對學生言語暴力，多次辱罵特定學生「沒帶腦袋」，喝斥「烏龜」、「胖子」，霸凌達三學期，家長投訴，老師道歉，被遊說和解，這學期卻繼續辱罵，學生害怕退縮，家長心痛不已，人本基金會要求停聘不當管教的老師，並啟動調查，若違反兒少法，依法論處。市府說，若屬實依規嚴懲。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑、台中市民進黨議員王立任、張家銨、彰師大教授魏培軒等人，陪同家長召開記者會，曾芳苑說，潭子區某國小高年級導師，長期情緒失控，動輒公開辱罵學生，某學生五年級起，遭受言語暴力，被罵「沒帶腦袋」，喝斥「烏龜」、「胖子」，霸凌達三學期，還建議家長特教鑑定，後來鑑定沒問題，導師依舊言語霸凌，家長投訴三次，被校方遊說和解，但這學期開學後，導師依舊辱罵學生。更誇張的是，家長堅持校方調查，校方疑似洩密投訴資料，導師動作頻頻，被調離導師職位後又回任，上課時關密門窗，孩子們壓力暴增。受害學生透露，午休趴睡抬頭，竟發現老師冷冷盯著他看，驚嚇不已，午休後打電話給媽媽，接他回家，質問校方、教育局都不知情嗎。家長表示，孩子退縮害怕，心疼不已，這根本是教師對學生不對等的權力壓迫，是校園霸凌，班上多名學生遭遇類似對待，卻選擇沉默，希望主管機關正視不當對待的事實，保障學生安全，啟動獨立公正調查程序，讓孩子在安全不被霸凌的環境下學習。人本要求市府停聘調查，並請社會局啟動調查，若違反兒少法，涉及虐待，依規論處。

對此，市府表示，教育局重視學生受教權，針對該名教師是否停聘靜候調查，今天（7日）學校會召開教評會審議，若屬實務必依規嚴懲，維護學生受教權益。

同時，教育局也要求學校於調查期間視情形調整相應措施，包含採取「行政人員全程入班觀課」及「定時巡堂」紀錄，並嚴禁教師有任何不當管教行為。未來將定期辦理研習，強化教職人員班級經營及情緒管理敏感度，確保孩子在安全的環境中學習。（寇世菁報導）

◆《中廣新聞》提醒您

◎反霸凌專線：0800-200-885