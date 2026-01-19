潭子區聚興里首座森林中的市民活動中心開工

台中市潭子區聚興里人口突破5,000人，隨著里內活動日益熱絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，在立法委員楊瓊瓔積極協助下，國防部軍備局同意無償撥用土地，台中市政府也積極籌編預算，投入總經費逾1,840萬元，為里民打造優質公共活動空間，工程預計今年10月完工。今(19)日由民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同代表市長盧秀燕主持開工典禮，感謝中央與地方攜手合作，實現地方多年心願，齊力為聚興里打造友善多元的育樂空間。

(見圖)潭子區聚興里市民活動中心開工動土。

吳世瑋局長指出，聚興里活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，同時鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利，規劃興建地上一層樓建築，總樓地板面積約70坪，若工程順利，今年10月即可完工啟用，屆時將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善空間。

立法委員楊瓊瓔表示，聚興里人口快速成長，地方公共建設需求日益提升，經地方研議後，決定於此基地興建聚興里市民活動中心，建築採穿透式設計，融入SDGs永續發展理念，完整保留園區既有樹木，兼顧環境保護與公共使用需求，完工後將提供里民安全、便利且具多功能性的公共活動空間。